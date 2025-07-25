Кому без обращения в ПФУ перестанут платить пенсии: необходимо пройти идентификацию

Часть пенсионеров должна пройти идентификацию для того, чтобы продолжать получать выплаты. Пройти такую проверку должны те, кто проживают на оккупированной территории или временно находятся за пределами Украины.

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Об этом сообщает ПФУ. Такие условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.

Почему необходимо проходить идентификацию?

Постановлением Кабинета министров от 11 февраля 2025 года № 299 определены дополнительные условия продолжения выплаты пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины, и тем, кто проживает на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Главное:

Тем, кто проживает за территорией Украины или на временно оккупированной территории, надо пройти идентификацию;

идентификацию надо пройти лично до 31 декабря каждого года.

Физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов.

Пройти идентификацию можно одним из способов:

Онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" ("Дія ID"), созданную в приложении "Дія". С помощью видеоконференцсвязи Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных. подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через вебпортал электронных услуг (или по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71). Через зарубежные дипломатические учреждения Можно обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение нужно отправить в территориальный орган Пенсионного фонда. Указанные документы также можно подать в электронном виде – через вебпортал Лично в сервисном центре или банковском учреждении Если пенсионер / получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, имеет возможность обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк

Еще одно из условий – сообщение о неполучении выплат от РФ. Лицам, проживающим на ВОТ или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с ВОТ, выплата пенсий / страховых выплат производится при условии неполучения таких выплат от РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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