Некоторые клиенты Сбербанка обязаны проходить проверку каждые 6 месяцев: кого это касается

Получатели пенсии из числа ВПЛ, которые зарегистрировались до 24 февраля 2022 года и получают выплаты через "Сбербанк", могут пройти идентификацию онлайн с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ) или видеоконференции с представителем ПФУ. Идентификация также возможна через посольства или консульства для проживающих за границей.

Видео дня

Об этом рассказали в Офисе Омбудсмана Украины и опубликовали удобную и понятную инфографику, разработанную в сотрудничестве с благотворительным фондом. В Украине внедрен новый механизм идентификации пенсионеров, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Это нововведение позволяет этой категории граждан проходить онлайн идентификацию, что значительно упрощает процесс и уменьшает необходимость физического посещения учреждений. Особенно актуален этот процесс для тех, кто стал на учет ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получает пенсию через отделение "Ощадбанка".

Кому нужно проходить физическую идентификацию?

Физическая идентификация обязательна для лиц, которые зарегистрировались как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсионные выплаты через "Ощадбанк". Этот процесс бесплатный и проводится раз в шесть месяцев. Способы прохождения физической идентификации:

личный визит в отделение "Ощадбанка" или сервисного центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с документом, удостоверяющим личность;

в отделение "Ощадбанка" или сервисного центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с документом, удостоверяющим личность; онлайн идентификация на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Действия. Подпись;

на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Действия. Подпись; видеоконференция с представителем ПФУ

Идентификация для проживающих за границей

Украинцы, проживающие за границей, могут пройти идентификацию, обратившись в посольство или консульство Украины. После получения документа, удостоверяющего личность, его необходимо отправить в территориальный орган ПФУ по почте или через вебпортал электронных услуг ПФУ. Порядок отправки документа через Интернет:

отсканируйте или сфотографируйте документ;

создайте квалифицированную электронную подпись (КЭП);

(КЭП); авторизуйтесь на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП;

электронных услуг ПФУ с помощью КЭП; заполните поля во вкладке "Обращение", добавьте скан или фотокопию документа и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ";

"Обращение", добавьте скан или фотокопию документа и нажмите кнопку "Отправить в ПФУ"; статус обращения можно проверить в разделе "Мои обращения".

Как записаться на видеоидентификацию в ПФУ

Для записи на видеоидентификацию необходимо подать заявление. Это можно сделать двумя способами:

позвонить в контакт-центр ПФУ по номерам: 0 (800) 503-753, +38 (044) 281-08-70, +38 (044) 281-08-71;

ПФУ по номерам: 0 (800) 503-753, +38 (044) 281-08-70, +38 (044) 281-08-71; заполнить электронный бланк на веб-портале электронных услуг ПФУ.

К заявлению необходимо добавить скан-копии документов, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку, свидетельство о рождении (для ребенка). Процедура видеоидентификации проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления. Во время видеозвонка сотрудник ПФУ попросит вас:

назвать свое полное имя и персональные данные;

показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

ответить на несколько вопросов.

Если работник ПФУ будет сомневаться в ответах или документах, он может задать дополнительные вопросы. В течение двух недель после видеозвонка заявитель получит уведомление о решении ПФУ.

Что делать в случае отказа в идентификации

Если ПФУ не удалось идентифицировать личность, она может повторно обратиться для проведения видеоидентификации или обжаловать решение. Порядок обжалования и повторного обращения объясняется ПФУ.

В случае нарушения прав относительно физической или видеоидентификации лицо можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по электронной почте, региональным общественным приемным, бумажному письму или горячей линии. Более подробно о порядке проведения видеоидентификации можно узнать в постановлении правления ПФУ от 20.11.2023 №49-2.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2024 году на пенсию в 55 лет могут выйти работники вредных и тяжелых производств, а также учителя с 30-летним стажем. Для этого мужчинам нужно 30 лет страхового стажа, из них 12,5 лет на вредных работах, а женщинам – 25 лет стажа, из них 10 лет на таких работах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!