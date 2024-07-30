Досрочный выход на пенсию в Украине: кто уже в 55 лет может отправиться на заслуженный отдых

В Украине в 2024 году на пенсию в 55 лет могут выйти работники вредных и тяжелых производств, а также учителя с 30-летним стажем. Для этого мужчинам нужно иметь 30 лет страхового стажа, из них 12,5 лет на вредных работах, а женщинам – 25 лет стажа, из них 10 лет на таких работах.

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OBOZ.UA выяснил, при каких условиях можно выйти на пенсию раньше. В Украине существует ряд профессий и условий, при которых работники могут уходить на пенсию раньше определенного срока.

В частности, в 2024 году пенсия по возрасту может быть назначена уже в 55 лет. Право на досрочный выход на пенсию имеют лица, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства согласно списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом министров Украины. Таким работникам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при следующих условиях:

для мужчин – наличие страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев должно быть проведено на тяжелых или вредных работах;

– наличие страхового стажа не менее 30 лет, из которых не менее должно быть проведено на тяжелых или вредных работах; для женщин – наличие не менее 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет на указанных работах.

Досрочный выход на пенсию для учителей

С 1 апреля 2024 г. в Украине вступили в силу новые правила для выхода на пенсию за выслугу лет для педагогических работников. Теперь для получения пенсии учителям необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь 55 лет, согласно Закону "О пенсионном обеспечении".

Важно отметить, что раньше педагоги могли выходить на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту. Однако лицам, уже имеющим педагогический стаж до 1 января 2016 года, сохраняется право на выход на пенсию за выслугу лет без ограничения возрастных критериев. Кроме того, существуют особые правила для женщин, рожденных в 1970 году и старших, достигающих пенсионного возраста в соответствии со следующим графиком:

54 года для женщин , рожденных с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года;

, рожденных с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года; 54 года и 6 месяцев для родившихся с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года;

для родившихся с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года; 55 лет для женщин, рожденных с 1 октября 1969 по 31 декабря 1970 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пенсионеры, не наработавшие достаточный страховой стаж (минимум 15 лет) будут получать социальную помощь вместо пенсии. В 2024 году размер этого пособия составляет 2361 грн, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

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