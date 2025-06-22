Некоторые из военных могут получить двойные выплаты в июле: кто имеет право на помощь

В июле 2025 года украинские военные, которых переведут на новую должность или место службы, получат"подъемную помощь" – до 100% от денежного обеспечения. Если вместе с военным переезжает семья, каждый ее член дополнительно получит по 50% от этой суммы.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Доплаты в июле будут начисляться в условиях перевода военных на другую должность или в другой населенный пункт. Право на "подъемную помощь" имеют следующие категории:

военнослужащие по контракту;

военные кадровой службы;

офицеры, призванные по призыву офицерского состава;

представители Государственной специальной службы транспорта;

военные, зачисленные в военные вузы или колледжи, если обучение продлится более 6 месяцев и должность по предыдущему месту службы не сохраняется.

Доплата в 100% от денежного обеспечения предусмотрена непосредственно для военнослужащего, который меняет место службы. Если вместе с ним переезжают члены семьи, то каждый из них получит дополнительно по 50% от денежного обеспечения военного.

Если зарплата военного составляет 25 000 грн, он получит +25 000 грн "подъемной". Если вместе с ним переезжает жена и двое детей – каждый из них получит по 12 500 грн, то есть в целом +37 500 грн.

Кроме того, военным и их семьям будут компенсировать суточные за каждый день в пути к новому месту службы или учебы. Обратите внимание, что мобилизованные военнослужащие, которые не заключали контракт с ВСУ, не имеют права на "подъемные" выплаты. Они могут их получить только в случае подписания контракта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили порядок выплаты единовременной денежной помощи военным и их семьям, теперь выплаты начисляются с даты составления актовой записи о смерти или внесения изменений в нее в случаях поздней идентификации. Кроме того, Минобороны получило право самостоятельно регулировать порядок помощи в условиях военного положения для быстрого реагирования и минимизации задержек.

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