НБУ начал изымать популярную банкноту: что нужно знать и о каких гривнях идет речь

В Украине с 1 августа начали изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов (т.е. старого образца). Эти купюры остаются действительным платежным средством, однако постепенно их количество будет уменьшаться, пока такие банкноты полностью не заменят купюрами в 500 гривен нового образца.

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Об этом говорится в сообщении НБУ. Так что банкноты номиналом 500 гривен старого образца в обращении постепенно будут меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен. Однако банкноты номиналом в 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений могут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет обращаются, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения.

"Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества". Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортными для граждан", – отмечают в НБУ.

С 1 августа 2024 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения указанные банкноты, в частности:

банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Как следствие, попадая в банки, банкноты номиналом 500 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься из обращения и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации. В то же время, замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

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