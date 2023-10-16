Наживались на нуждающихся: популярный в Украине онлайн-сервис стал инструментом мошенников

Мошенники использовали австралийский сервис Linktr.ee для выманивания денег у украинцев. Поскольку схема была связана с получением финансовой помощи от государства, она оказалась рабочей – количество жертв аферистов становилось все больше, в связи с чем Госспецсвязи приняла решение о блокировании ресурса. Впрочем, в настоящее время блокировка снята.

Об этом сообщили в самой Госспецсвязи. Там отметили: распоряжения как о блокировании Linktr.ee в Украине, так и снятии блока, были приняты по обращению Киберполиции.

"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций принял распоряжение разблокировать сервис Linktr.ee. Что касается причин блокирования, то в Департаменте киберполиции уточнили, что разоблачили мошенническую схему, связанную с получением финансовой помощи от государства", – говорится в сообщении.

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Как работала схема

Как объяснили в Госспецсвязи, злоумышленники использовали Linktr.ee для создания ссылок на фишинговые сайты. Интерфейс которых был очень похож на популярный государственный ресурс.

"Таким образом, созданные на основе Linktr.ee сайты перенаправляли жертв с одного URL-адреса на другой, маскируя действия мошенников и вводя пострадавших в заблуждение. В связи с стремительным ростом количества жертв указанной мошеннической схемы было принято решение о временной блокировке работы иностранного сервиса", – рассказали там.

Что известно о Linktr.ee

Linktr.ee – это сервис для создания лендинговых страниц с мультиссылками. Обычно социальные сети позволяют разместить в профиле пользователя только одну ссылку, однако данный сервис позволяет обходить это ограничение и создает страницу с несколькими ссылками.

Также сервис предоставляет дополнительные функции и возможности для блоггеров и компаний, включая предупреждение, ограничение доступа через пароль и т.д. В связи с этим его блокирование 13 октября – а также отсутствие обїяснений о причинах этого – вызвало волну обеспокоенности среди них. Вплоть до того, что они начали искать альтернативы платформе.

Как защититься от мошенников

Как объяснили в Дії, следует проверять сайты, на которых совершаете те или иные действия. Прежде всего обращать внимание нужно на:

правильность названия ресурса, ведь мошенники часто "косят" под известные сайты, "используя похожие названия, меняя несколько символов";

адрес сайта – он должен начинаться с https, а не http.

Что делать, если сообщили мошенникам свои данные

Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:

позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;

написать заявление в Киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники выманивают у украинцев деньги, рассказывая по телефону истории о том, что старые родственники по ошибке отправили им платеж за газ. Деньги просят вернуть – и, чтобы быть более убедительными показывают якобы соответствующие квитанции с печатями.

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