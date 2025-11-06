"Нацкэшбек" задерживается: когда выплатят и кто из украинцев получит "зимнюю тысячу"
В Украине правительство выделило 10 миллиардов гривен на программу "зимняя тысяча", которую смогут получить около 10 миллионов граждан, а заявки на выплаты будут принимать в установленный период перед запуском программы. В то же время выплаты по программе "Национальный кэшбек" существенно задерживаются из-за увеличения количества участников и необходимости дополнительных технических согласований, поэтому их начнут присылать позже.
О зимних выплатах рассказал министр социальной политики Денис Улютин во время общения с журналистами, передает "Радио-Свобода". Он отметил, что в бюджет на 2025 год заложено 10 миллиардов гривен, которые направят на единовременное пособие в размере 1000 гривен.
Получить ее смогут около 10 миллионов украинцев. Программа ориентирована на наиболее социально уязвимые категории населения, в частности:
- семьи с детьми;
- внутренне перемещенных лиц;
- людей с инвалидностью;
- одиноких пенсионеров;
- граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Цель программы – помочь украинцам покрыть базовые расходы в холодный сезон, коммунальные услуги, лекарства, теплую одежду или обувь. Заявки на "зимнюю тысячу" будут принимать с: 15 ноября по 15 декабря 2025 года, подать ее можно будет:
- через ЦНАП;
- соцзащиту;
- или онлайн через государственные сервисы (подробные инструкции правительство обещает обнародовать ближе к запуску).
Единовременное пособие 6 500 грн: кого касается
Отдельно в пакете "Зимняя поддержка" предусмотрена выплата 6 500 гривен для тех, кто пострадал от войны больше всего. На это выделили дополнительно 4,4 млрд гривен. Получить эти деньги смогут:
- дети-сироты и дети под опекой;
- дети с инвалидностью в приемных семьях;
- внутренне перемещенные дети;
- ВПЛ с инвалидностью;
- одинокие пенсионеры в сложных условиях.
Выплаты планируют запустить в начале декабря. Средства можно потратить на одежду, обувь, лекарства и другое необходимое. В целом эта программа охватит более 660 тысяч человек.
Что происходит с программой "Национальный кэшбек"
Отдельно правительство продолжает выплаты по программе "Национальный кэшбек", которая возвращает часть потраченных средств гражданам при покупках в магазинах и аптеках. Однако выплаты за август задержали.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Там объяснили, что это связано с тем, что участников программы оказалось значительно больше, чем прогнозировали.
- сумма выплат за август – 509 миллионов гривен;
- выплаты обещают провести в течение ближайшей недели;
- после этого начнут начисления за сентябрь.
Технические процедуры уже на финальной стадии. "Мы и в дальнейшем будем сообщать о ходе восстановления выплат", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!