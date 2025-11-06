"Нацкэшбек" задерживается: когда выплатят и кто из украинцев получит "зимнюю тысячу"

В Украине правительство выделило 10 миллиардов гривен на программу "зимняя тысяча", которую смогут получить около 10 миллионов граждан, а заявки на выплаты будут принимать в установленный период перед запуском программы. В то же время выплаты по программе "Национальный кэшбек" существенно задерживаются из-за увеличения количества участников и необходимости дополнительных технических согласований, поэтому их начнут присылать позже.

О зимних выплатах рассказал министр социальной политики Денис Улютин во время общения с журналистами, передает "Радио-Свобода". Он отметил, что в бюджет на 2025 год заложено 10 миллиардов гривен, которые направят на единовременное пособие в размере 1000 гривен.

Получить ее смогут около 10 миллионов украинцев. Программа ориентирована на наиболее социально уязвимые категории населения, в частности:

семьи с детьми;

внутренне перемещенных лиц;

людей с инвалидностью;

одиноких пенсионеров;

граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Цель программы – помочь украинцам покрыть базовые расходы в холодный сезон, коммунальные услуги, лекарства, теплую одежду или обувь. Заявки на "зимнюю тысячу" будут принимать с: 15 ноября по 15 декабря 2025 года, подать ее можно будет:

через ЦНАП;

соцзащиту;

или онлайн через государственные сервисы (подробные инструкции правительство обещает обнародовать ближе к запуску).

Единовременное пособие 6 500 грн: кого касается

Отдельно в пакете "Зимняя поддержка" предусмотрена выплата 6 500 гривен для тех, кто пострадал от войны больше всего. На это выделили дополнительно 4,4 млрд гривен. Получить эти деньги смогут:

дети-сироты и дети под опекой;

дети с инвалидностью в приемных семьях;

внутренне перемещенные дети;

ВПЛ с инвалидностью;

одинокие пенсионеры в сложных условиях.

Выплаты планируют запустить в начале декабря. Средства можно потратить на одежду, обувь, лекарства и другое необходимое. В целом эта программа охватит более 660 тысяч человек.

Что происходит с программой "Национальный кэшбек"

Отдельно правительство продолжает выплаты по программе "Национальный кэшбек", которая возвращает часть потраченных средств гражданам при покупках в магазинах и аптеках. Однако выплаты за август задержали.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Там объяснили, что это связано с тем, что участников программы оказалось значительно больше, чем прогнозировали.

сумма выплат за август – 509 миллионов гривен;

выплаты обещают провести в течение ближайшей недели;

после этого начнут начисления за сентябрь.

Технические процедуры уже на финальной стадии. "Мы и в дальнейшем будем сообщать о ходе восстановления выплат", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые заманивают жертв обещаниями "оформить карту для получения выплаты 6500 гривен". Именно такую сумму единовременной денежной помощи социально уязвимым украинцам ранее согласовал Кабмин.

