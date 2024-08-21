Начали ли блокировать счета уклонистов: какие банки чаще всего оставляют украинцев без доступа к средствам

В Украине сотрудники банков уверяют, что по военным штрафам (за нарушение правил мобилизации, уклонистов) пока арест на счета не налагали. Однако при этом активно арестовывают счета на исполнение решений (за долги: от коммунальных до неуплаченных штрафов за нарушение ПДД).

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Как говорится в публикации Минфина, больше всего украинцы жалуются на арест счетов в Сбербанке, на втором месте – в ПриватБанке. Очень редко кто-то спорит по поводу законности самого взыскания, больше отмечают нарушения финансистами действующих процедур.

Аресты счетов происходят во исполнение решений по самым разным делам – от нарушений ПДД (правил дорожного движения) и неуплаты алиментов до долгов за коммунальные услуги и по кредитам.

Правила ареста счета таковы: судебный исполнитель (государственный или частный) через вышеупомянутую АСВП направляет в банки информационный запрос. Чтобы выяснить, в каких банках есть счета у проигравшего суд (или по другому документу из указанного списка), а также сколько конкретно денег на каждом.

Это первый шаг – сбор данных. Он занимает не больше одного рабочего дня, а часто считанные часы. Но банк еще ничего не арестовывает и не списывает, он ждет соответствующего документа.

Второй шаг также делает исполнитель – благодаря ответам банков он видит, где открыты счета должника, какие там суммы – в одном или нескольких банках. Формирует постановление об аресте средств и их последующем списании и направляет в банк: там указывается конкретная сумма проигранного иска, а также судебные расходы и оплата услуг судебного исполнителя – это обычно 10% иска. Финучреждение производит аресты/списание средств со счета на основании этого постановления. Кстати, именно поэтому в одной из упомянутых жалоб (на Приватбанке) клиент требовал от банка номер такого определения.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом менее заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

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