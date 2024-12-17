Средства на карте "Нацкешбэка" могут арестовать: кому грозит и как избежать списаний

Некоторых граждан, открывших карточки "Национального кешбэка" для зачисления 1 тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка", ожидает неприятная неожиданность из-за возможного списания средств за долги. Такая процедура не запрещена законодательством, потому правоохранительные органы действительно могут арестовать соответствующие счета.

Видео дня

Об этом стало известно из комментариев под постом на странице Единого портала госуслуг Дія в соцсети Facebook. Одна женщина рассказала, что получила помощь через приложение, но часть средств была списана из-за долгов за коммунальные услуги.

Эта ситуация вызвала множество обсуждений. Гражданка отметила, что после уплаты задолженности за коммунальные услуги с ее счета все равно был взыскан остаток в размере 307 гривен.

Специалисты Министерства цифровой трансформации ответили на вопросы, подчеркнув, что такие списания соответствуют действующему законодательству Украины. Если существует судебное решение или другие основания для наложения ареста на счет, правоохранительные органы могут взимать средства даже с карточек, предназначенных для программ государственной поддержки.

"Правоохранительные органы могут наложить арест на ваш счет при наличии соответствующего решения суда или другой уполномоченной инстанции", – отметили в ведомстве. Помимо случаев списания средств из-за задолженности украинцев интересуют и другие особенности работы программы "Национальный кешбэк".

Один из пользователей, например, поинтересовался, как будут распределяться средства в случае разного срока действия: когда 1000 гривен можно тратить весь 2025 год, а кешбэк вроде бы действует только до 31 января. На это представители Дії дали четкое разъяснение: программа "Национальный кешбэк" продлена на 2025 год, а значит, средства, которые будут начислены в рамках этой инициативы, можно тратить до конца 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в декабре приступили к выплате по 6500 грн "єПідтримки". Деньги предоставят семьям, нуждающимся в помощи, для подготовки к зиме. При этом контролировать, куда тратят средства, не будут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!