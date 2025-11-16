На что можно потратить "тысячу Зеленского": прием заявок уже начался

В Украине с 15 ноября стартовала программа "Зимняя поддержка" с выплатой 1000 грн для граждан и детей, средства можно получить через Дію или "Укрпочту". Потратить их можно на коммунальные услуги, лекарства, продукты, книги, почтовые услуги и благотворительность, а воспользоваться выплатой можно до 30 июня 2026 года.

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам. В Украине стартовала программа "Зимняя поддержка", предусматривающая единоразовую выплату 1000 гривен для граждан, которые находятся на территории страны.

Как подать заявку

через приложение Дія (с 15 ноября);

Граждане могут оформить помощь, авторизовавшись в приложении и выбрав раздел "Зимняя еПоддержка". После подачи заявки пользователь получит подтверждение об обработке, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать средства – до 30 июня 2026 года. Среди разрешенных расходов – оплата коммунальных услуг, приобретение лекарств и продуктов питания, книг, благотворительных взносов и почтовых услуг.

через Укрпочту (с 18 ноября).

Пенсионеры и получатели соцвыплат автоматически получат 1000 гривен на специальный счет, на который поступают их пенсии или помощь. Те, кто получает выплаты через банк и не пользуется Дією, могут подать заявку письменно в отделении Укрпочты до 24 декабря. Средства можно потратить на товары украинского производства, коммунальные услуги и услуги почты, а также на донаты для Сил Обороны.

Кто может получить выплату

Единовременная помощь предоставляется всем гражданам Украины, которые находятся на территории страны. Программа не распространяется на переселенцев за границей и лиц без украинского гражданства. Родители или опекуны могут подавать заявки для детей, подтверждая их рождение документально.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Назначение средств зависит от способа получения. Через Дію их можно использовать для оплаты коммуналки, приобретения лекарств, продуктов украинского производства, книг, благотворительных взносов и помощи ВСУ. Через Укрпочту возможности немного ограничены – коммунальные услуги, товары, продаваемые в отделениях почты, и донаты для армии.

Также в рамках программы "Зимняя поддержка" правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию, программы энергоэффективности, поддержку жителей прифронтовых регионов и помощь ВПЛ для прохождения отопительного периода. Кроме того, предусмотрены бесплатные билеты по программе "3000 километров" от Укрзализныци и единовременные выплаты 6500 грн для особо уязвимых категорий граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде правительственный закон, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка в Украине до 50 тыс. грн, а также другие меры стимулирования рождаемости. Новая система выплат начнет действовать после Нового года.

