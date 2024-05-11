Квартиры украинцев хотят переделывать, в новом законопроекте готовят масштабные ремонты многоэтажек: к чему готовиться

В рамках подготовки программы Ukraine Facility (предусматривает финансирование от ЕС на 50 млрд евро) Украина разрабатывает новую жилищную политику. Законопроект обещают показать в течение нескольких месяцев, однако некоторые его аспекты уже публично озвучили. Проблему застарелого жилья хотят решать за счет масштабных ремонтов хрущовок.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что в первую очередь нужно искать финансирование. Примером может служить Германия, где 40-70% средств, необходимых для ремонта, получали благодаря программам государственного кредитования реновационных проектов под низкий процент. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

"В Германии основной критерий выбора между реконструкцией и сносом – уровень физического износа здания. Если он превышал 60%, дом сносили, чтобы построить на этой территории новый. Если меньше 60%, то допускалась реновация посредством надстройки дополнительных этажей, расширения площади квартир через перепланировку, утепления фасадов домов и модернизации системы теплоснабжения, установки энергоэффективных стеклопакетов и т.д.", – цитирует главу комитета пресс-служба.

Пока парламент только изучает опыт, а само восстановление может происходить уже после войны. Возможным сценарием решения проблемы обветшавшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

"С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и от уровня развития экономики государства и его социальной ориентации", – отметила Шуляк.

Даже если модернизацию хрущевок будут производить полностью за счет европейских фондов, без участия владельцев этих домов и их согласия сделать это будет невозможно. Шанс продлить жизнь своему дому есть у тех, кто создал ОСМД, нашел общий язык с соседями и подал заявку на участие в программе. Однако денег для масштабных ремонтов старых домов пока нет. Теоретически финансирование может происходить из бюджетов на послевоенное восстановление.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше почти 5 тысяч украинцев работают нелегально. По данным Национальной инспекции труда, в 2023 году их количество значительно выросло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!