Компенсация из-за войны: жительница Хмельниччины отсудила в РФ полмиллиона гривен

Славутский горрайонный суд в Хмельницкой области вынес решение, по которому Российская Федерация обязана выплатить гражданке Украины компенсацию в 500 тысяч гривен за моральный ущерб, причиненный в результате войны против Украины. Судебное решение стало важным прецедентом в возмещении страданий граждан вследствие военного конфликта.

Об этом идет речь в решении суда от 01.03.2024. Женщина утверждает, что война, инициированная РФ, и "очевидное бездействие" Украины, допустившей военный конфликт с Россией, привели к нарушению ее права на мир.

В своем иске женщина заявила, что в результате войны испытала душевные страдания, стресс и опасения за свою безопасность. Также она испытывает дискомфорт, наблюдая разрушенные здания, и имеет "частичную потерю веры в человечность захватчиков". Дополнительно, ее брат погиб на войне, что привело к психологическому давлению и стрессу.

Решение суда по заявленному иску

Суд признал иск частично обоснованным и решил взыскать с РФ 500 тыс. гривен в пользу пострадавшего от морального вреда. Суд не установил доказательств незаконных действий Украины или имущественного ущерба.

"Взыскать с государства РФ в пользу пострадавшей моральный ущерб сумме 500 тыс. грн. В удовлетворении остальных исковых требований отказать. Взыскать с РФ судебный сбор в сумме 5000 грн", – говорится в решении суда.

Указанный размер морального вреда суд считает достаточным и справедливым, исходя из обстоятельств дела и предоставленных истцом доказательств. Так, в судебном решении отмечено, что граждане, выезжавшие за пределы страны из-за войны, а также оставшиеся на территории Украины во время военного положения испытали на себе неизбежные моральные и психологические трудности.

Эти люди были вынуждены менять свою привычную жизнь и искать спокойствие и безопасность, или жить в постоянном состоянии стресса и опасений. Поэтому некоторые из них уже обратились в суд, надеясь на возмещение причиненного им морального вреда из-за вооруженной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут компенсировать затраты на ремонты, которые владельцы разрушенного войной жилья уже провели за свой счет. Выплаты начнутся в 2024 году, при этом для получения выплаты чеки будут предоставляться необязательно.

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