Карточки блокируют навсегда: клиенты жалуются на крупный украинский банк

Monobank стал объектом критики из-за заявлений клиентов о блокировании их карт. В марте многим клиентам стало известно, что их карты были заблокированы, а причины остаются невыясненными. Банк обещает рассмотреть дополнительные документы, представленные клиентами о прозрачности их банковских операций.

Об этом Monobank сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин. "В марте пришла блокировка от Монобанка, собрался, думаю соберу все документы, и предоставим, потому что ничем незаконным и серым не занимаюсь, но банк отказался обслуживать в дальнейшем мою карточку ", – посетовал клиент.

Несколько дней спустя было обнаружено, что карты были заблокированы без явных объяснений по поводу причин. "Написал в поддержку, пытался объяснить, что собираю документы и что мне сказали, что будут ждать сколько нужно, но им все равно",– рассказал клиент.

Представитель Monobank отметил, что банк обязан проверять сделки клиентов и делать выводы на основе накопленной информации. Он также добавил, что банк не может раскрывать конкретных критериев анализа, поскольку это касается внутренних процедур.

Почему блокируют карты

По отзывам на портале "Минфин" стало очевидным, что чаще карты блокируются у тех клиентов, которые заинтересованы в P2P-операциях, например, переводят средства из Монобанка на криптовалютную биржу "Бинанс" с целью заработка на арбитраже (заработок разницы цены валют).

Кроме того, карты могут быть закрыты для тех, кто совершает мошенничества против других пользователей, таких как продажа несуществующих товаров, проведение фейковых лотерей или пропаганда быстрого обогащения через финансовые пирамиды. Если поступит информация о таких действиях из официальных источников, банк будет реагировать.

Как разблокировать карту

Обычно, чтобы разблокировать карту, необходимо загрузить документ, подтвердивший происхождение средств, и таким образом убедить банк в законности вашего дохода. Для этого перейдите в раздел "Настройки" на сайте банка, выберите опцию "Документы", а затем "Финансовые документы".

Важно заметить, что Monobank не принимает фотографии выписок из личных кабинетов, например из криптовалютных бирж, брокерских компаний или платежных систем. Финансовый документ должен содержать информацию о сумме полученного дохода, периоде, за который вы его получили, а также указывать, за что именно вам произвели платеж и название компании.

Несмотря на то, что банк пообещал рассмотреть дополнительные документы поданные клиентами, вопросы прозрачности и взаимопонимания остаются открытыми.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты ПриватБанка сообщают о проблемах с валютными операциями и выдачей порванных и некачественных купюр. Банк пояснил, что тщательно соблюдает требования Национального банка Украины (НБУ) и не устанавливает никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

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