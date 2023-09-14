Китаянка три года получала зарплату, не работая: как ей это удалось

Жительница Китая три года получала зарплату на 16 разных должностях, но фактически не работала ни на одной из них. Она использовала мошеннические схемы, чтобы скрыть это от работодателей.

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В частности, как пишет Insider, женщина, известная под псевдонимом Гуань Ю, публиковала фотографии на рабочих каналах компаний, утверждая, что встречалась с клиентами. Но на самом деле она передавала работу другим участникам схемы, получавшим комиссию.

Муж Гуань Ю также участвовал в схеме. Это позволило семейной паре купить квартиру в Шанхае.

Убытки от схемы оценили в 7 млн долларов. Мошенничество разоблачили в 2022 году. Тогда IT-компания устроила Гуань старшим менеджером в команде из еще семи специалистов. Работодатель заметил, что команда не смогла добиться результатов в течение трех месяцев испытательного срока.

При этом один из сотрудников проговорился, что параллельно "работает" в другой компании. Тогда работодатель обратился в полицию и поделился подозрениями. В итоге были арестованы 53 человека.

В Китае мошенничество такого рода является серьезной проблемой. По оценкам специалистов в стране действует 700-800 групп аферистов, которые занимают по несколько рабочих мест.

Как пишут китайские СМИ, такие люди являются экспертами в том, как получить работу, прекрасно пройти собеседования и похвастаться безупречными, хотя и фальшивыми, резюме. В одном их случаев преступная группа проникла в компанию, когда ее член занял должность в отделе кадров и затем нанял остальных.

Подобные дела редко рассматриваются в уголовном порядке. Чаще производство ведется в арбитраже в соответствии с трудовым законодательством.

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