Какую пенсию можно получить со средней зарплатой: сумма может удивить

В Украине со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере 5269,9 грн. При этом по последним данным Пенсионного фонда зарплата, с которой нужно платить взносы для такой пенсии, составляет 18 589 грн.

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Как подсчитал OBOZ.UA, если есть 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры получать среднюю зарплату, пенсия, если выходить на нее в 2025-м, составит 6 022,8 грн. Значительно увеличится выплата вместе с ростом зарплаты.

Например, если вы получали не среднюю зарплату, а зарплату, которая на 50% выше средней (на сегодня это 27 883 грн), то размер пенсии будет составлять 7 904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой и 40 годами стажа можно получать пенсию в размере 9034,2 грн.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине по состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия составляет 6341,1 грн (с начала года она выросла на 552 грн). При этом средняя пенсия судьи за этот период увеличилась на 1 281 грн и составила 108 321,6 грн.

Всего в Украине пенсию по возрасту получают 10,3 млн. украинцев. Среди них пенсию по возрасту получают около 7,5 млн украинцев, остальные – пенсию за выслугу лет (ее средний размер составляет 12,3 тыс. грн), социальные пенсии, пенсии по инвалидности.

Пенсию до 5 тыс. грн получают 4,5 млн украинцев. Пенсию от 10 тыс. грн платят около 1,5 млн украинцам. Отметим, в январе 2024 года в Украине средняя пенсия была на 955 грн меньше и составляла всего 5385,25 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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