Какие доллары не примут в обменниках и банках: названы признаки и озвучены важные правила

В Украине могут не принимать доллары в обменниках и кассах банков, если у них есть признаки значительного износа. В таком случае, независимо от года выпуска банкноты, могут предложить совершить операцию инкассо.

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Как объясняют в НБУ, операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных для обращения банкнот.

"Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приемки банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно", – отмечают в НБУ.

Запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции. В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

Банки и обменники обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износ.

Значительным износом считаются следующие банкноты:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

Банки и обменники могут продать доллары, если сумма в эквиваленте 400 тыс. грн. если сумма больше, то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 грн. При этом к концу текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

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