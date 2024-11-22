Кабмин утвердил правила для "тысячи Зеленского": кто, когда и как сможет оформить зимнюю выплату

В Украине официально утвердили процедуру выдачи зимней єПідтримки, т.н. тысячи Зеленского. Оформить получение 1000 грн можно будет с 1 декабря 2024 года через Дію на карточку "Национального кешбека". Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены альтернативы.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщает Дія. "1000 гривен от государства поступит уже этой зимой. Такое постановление сегодня приняло правительство. Это значит, что в декабре-феврале украинцам поступит тысяча гривен на карточку "Национальный кешбек", – говорится в сообщении.

Зимняя єПідтримка: когда и как можно получить 1000 грн

Получить выплату, как сообщают в Минэкономики, можно будет с декабря-2024 по февраль-2025. Выдачу средств может оформить любой гражданин Украины, который находится на территории страны. Возраст не имеет значения. Варианта получения 1000 грн два: онлайн (для всех желающих) и офлайн (для определенных категорий).

Так, 1000 грн будет оформляться в основном через приложения Дія. Для этого понадобится:

открыть карточку "Национальный кешбек" в одном из банков-партнеров этой программы (список ниже);

активировать эту карточку в Дії;

подать через Дію заявку на получение 1000 грн.

Пенсионеры и люди с инвалидностью во время получения пенсии или соцпомощи смогут забрать свою тысячу на "Укрпочте". Однако у них будет меньше времени на ее использование – не до конца 2025 года, а только до конца марта-2025.

Еще одна альтернатива – получение выплаты непосредственно через банк. Таким вариантом могут воспользоваться опекуны детей, люди в возрасте 65 и более лет, а также те, у кого нет Дії или РНОКПП. Для этого нужно обращаться в любой банк из числа партнеров программы нацкешбека:

ПриватБанк;

monobank;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Абанк;

банк "Глобус";

Укрсиббанк;

Ощадбанк;

Аккордбанк;

банк "Кредит Днипро";

"Клиринговый Дом";

Радабанк.

На что можно тратить "тысячу Зеленского"

Существует несколько вариантов, за что можно заплатить "зимней тысячей". В частности, эти деньги украинцы могут потратить на:

коммунальные услуги;

медицинские услуги и лекарства;

проезд в транспорте;

покупку книг;

благотворительность и донаты на ВСУ.

Время на то, чтобы потратить деньги, тоже лимитировано. Использовать 1000 грн нужно до конца 2025 года (тем, кто получал через "Укрпочту" – до конца марта 2025 года).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии столкновения также могут получить помощь от ЮНИСЕФ для подготовки к зиме. Размер помощи составляет 21 800 грн.

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