Искусственный интеллект проникает в частную жизнь украинцев: как защитить свои персональные данные

Искусственный интеллект может угрожать конфиденциальности украинцев, поэтому следует ограничивать объем публичной информации и защищать свои аккаунты двухфакторной аутентификацией. Регулярно следует проверять настройки конфиденциальности и используйте шифрование для безопасности данных.

Видео дня

Об этом пишет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Искусственный интеллект может использоваться для сбора и анализа данных миллионов людей в режиме реального времени.

Он способен не только обрабатывать публичные данные, но и проникать в частную область через мобильные приложения, социальные сети и даже электронные письма. Основной угрозой является возможность создания детальных профилей пользователей, которые могут использоваться для манипуляций, целевой рекламы или даже кибератак. В условиях, когда технологические компании и государственные органы имеют доступ к мощным алгоритмам ИИ, каждый пользователь должен быть осторожным со своей информацией.

Первый и самый важный шаг к защите данных – это сознательный подход к публикации онлайн. Ограничивайте объем личной информации, которую вы размещаете на публичных платформах, таких как социальные сети. Всегда подумайте дважды перед тем, как делиться личными данными, такими как домашний адрес, телефонный номер или финансовая информация.

Не менее важно регулярно проверять и обновлять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мобильных приложениях. Многие приложения по умолчанию собирают огромные объемы данных, включая ваше местонахождение и поведение в Интернете. Выключение функций сбора данных для рекламных целей или других косвенных функций поможет снизить риски использования ваших персональных данных без вашего согласия.

Шифрование – важный инструмент для защиты данных от несанкционированного доступа. Используйте сервисы, поддерживающие шифрование данных при их передаче или хранении. Это особенно важно при использовании облачных хранилищ или при передаче конфиденциальной информации по электронной почте. Шифрование поможет обезопасить ваши данные даже в том случае, если доступ к ним будет получен сторонними лицами.

Для защиты аккаунтов и устройств используйте сложные пароли, состоящие из комбинаций прописных и строчных букв, цифр и символов. Также активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA) на всех возможных сервисах. Это обеспечит дополнительный уровень безопасности и снизит шансы злоумышленников получить доступ к вашим аккаунтам.

Ознакомьтесь с украинским законодательством в сфере защиты персональных данных, в частности, с Законом Украины "О защите персональных данных". Этот закон гарантирует вам право на доступ к вашим данным, их редактирование или удаление, а также обеспечивает ограничение использования ваших данных без вашего согласия. Вы вправе потребовать объяснений от организаций по использованию вашей информации и контролировать, как именно она обрабатывается.

Особое внимание уделяйте использованию своих фотографий и биометрических данных. Избегайте загрузки личных изображений в сторонние приложения, которые могут использовать данные для анализа или создания цифровых копий вашего лица. Биометрические данные, такие как отпечатки пальцев или распознавание лица, могут быть сломаны или использованы против вас, поэтому соблюдайте осторожность, выбирая, какие сервисы имеют к ним доступ.

По возможности используйте псевдонимы или анонимные аккаунты для регистрации на платформах или подписки на сервисы. Это позволит уменьшить риск привязки ваших данных к вашей личности и обезопасить вас от потенциальной утечки информации.

Дмитрий Лубинец отмечает важность контроля за своими данными. По его словам, искусственный интеллект является мощным инструментом обработки информации, но он не должен использоваться для нарушения права на конфиденциальность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники используют социальные сети для выманивания персональных данных семей пропавших без вести военнослужащих. Украинцев призывают не доверять подозрительным ресурсам и не оставлять конфиденциальную информацию на неофициальных сайтах, ведь это могут быть спецслужбы РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!