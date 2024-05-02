Еще одна страна ЕС планирует сократить выплаты украинцам: что известно

Правительство Ирландии рассматривает возможное сокращение социальных выплат для украинских беженцев в целях эффективного использования бюджетных ресурсов. Согласно данным с марта 2024 года, новоприбывшие из Украины имеют право на пониженную недельную помощь в размере 38,80 евро (1645 грн) на взрослого и 29,80 евро (1260 грн) на ребенка.

Об этом сообщили The Irish Times. "Министры намерены рассмотреть возможность дальнейшего сокращения выплат украинским беженцам и встретятся сегодня, чтобы обсудить правительственный план коммуникации", – говорится в сообщении.

Правительство Ирландии активно обсуждает дальнейшие меры по сокращению социальных выплат для украинских находящихся в стране беженцев в связи с ростом напряженности в системе социального обеспечения. Согласно данным, начиная с марта этого года, новоприбывшие беженцы из Украины получают уменьшенную помощь, касающуюся как недельных выплат, так и периода предоставления бесплатного жилья.

По сообщениям из источников в правительстве, вопрос о дальнейшем ограничении финансовой поддержки для украинцев будет обсуждаться на ближайшем заседании комитета Кабинета министров по миграции, которое запланировано на 2 мая. Партия зеленых уже высказала свою позицию против дальнейшего сокращения, поскольку обсуждаемое уменьшение поддержки учитывает рост числа выезжающих из страны украинских граждан, чтобы вернуться в Украину.

Начиная с 14 марта 2024 года, новоприбывшие украинцы имеют право на пониженную социальную помощь в размере 38,80 евро (1645 грн) на взрослого и 29,80 евро (1260 грн) на ребенка, проживающего в определенных центрах размещения. Кроме того, им предоставляется возможность пользоваться бесплатным жильем только в течение первых 90 дней.

Для других украинских беженцев, уже находящихся в стране, предусмотрены еженедельные выплаты в размере 220 евро (9285 грн) на взрослого. Также возможность проживать в государственных жилых помещениях без ограничений времени. Правительство Ирландии уже неоднократно заявляло о возможном дальнейшем сокращении финансовой поддержки для всех беженцев из Украины в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Правительство Польши приняло проект изменений в закон о помощи украинским беженцам, в частности привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах. Законопроект также предусматривает законность пребывания граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR до 30 сентября 2025 года, и отмена единовременной социальной помощи.

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