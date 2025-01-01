Достаточно сделать это три раза за месяц: за что банки блокируют переводы и счета украинцев

В Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг своих клиентов и останавливать сделки, которые им кажутся подозрительными (рискованными). Требования к финансовому мониторингу растут, при этом в некоторых случаях банк может признать рискованным не только конкретную операцию, но и вообще сотрудничество с клиентом. В таком случае счета закроют даже без объяснения причины.

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При этом действуют Рекомендации по признакам рисковых операций НБУ, которыми руководствуются банки, говорится в публикации OBOZ.UA. Если банк считает операцию рискованной, он может приостановить ее и попросить предоставить документы, подтверждающие легальность сделки. Речь идет о таких случаях:

регулярное (более 3 раз в месяц) получение средств в наличной форме со счета(ов) клиента работают в должности, которая не предусматривает получение заработной платы выше уровня средней заработной платы в соответствующем регионе Украины;

счета(ов) клиента работают в должности, которая выше уровня средней заработной платы в соответствующем регионе Украины; делегировали свои права по открытию и/или распоряжению счетом(ами) (за исключением срочных депозитных) третьему лицу;

по открытию и/или распоряжению счетом(ами) (за исключением срочных депозитных) третьему лицу; открыли счет, провели (осуществили попытку провести) финансовую операцию по утраченному паспорту (или иному документу, удостоверяющему личность);

(или иному документу, удостоверяющему личность); осуществляют финансовые операции с наличными денежными средствами в объемах :

– не соответствуют имеющейся информации о финансовом состоянии клиента;

– соответствуют имеющейся информации о финансовом состоянии клиента, однако периодичность проведения (ежедневно или несколько раз в течение недели) и значительные суммы таких операций могут свидетельствовать об использовании счетов физического лица не по назначению;

регулярное (более 3 раз в месяц) поступление средств (в том числе из-за границы), которые в дальнейшем выдаются наличными.

регулярное (более 3 раз в месяц) получение физическим лицом средств в наличной форме как кредит от банка, погашаемый в тот же день или в течение ближайших дней, в том числе за счет средств, поступающих на счет клиента в безналичной форме

Рисковыми операциями могут быть определены другие операции, совершенные клиентами банка, которые могут свидетельствовать о рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,

Отдельная группа причин есть и по финансовому мониторингу. Есть пороговые суммы, после которых предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, обязательно. Речь идет о 400 тыс. грн. Если это меньшая сумма, то банки используют риск-ориентированный подход. Рисковыми считаются все нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.

Ст. 15 закона, регулирующего финансовый мониторинг, установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

предоставление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;

если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 грн. При этом к концу текущего – 2024-го – он может возрасти до 42 грн.

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