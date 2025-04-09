Действительно ли перевод даже 1 гривны на карту подлежит налогообложению: Гетманцев рассказал, что нужно вносить в декларацию

В Украине не облагаются денежные подарки и наследство от близких родственников, а также возвращены ссуды. Отдельный перевод на карточку не считается доходом автоматически – важна его суть, а не сам факт получения. То есть налогообложению подлежит только реальный доход, а не любой перевод на карту.

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Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа"). В последние дни украинское инфопространство всколыхнула тревожная новость: якобы любое пополнение карты даже на символическую сумму в 1 гривну подлежит налогообложению, якобы оно автоматически считается доходом и подлежит:

внесению в налоговую декларацию;

уплате НДФЛ – 18%;

военному сбору – 1,5% (или 5% в зависимости от периода).

Особенно людей встревожили фразой, что "даже 1 гривна – это уже доход", который нужно декларировать, если он поступил от другого лица, не являющегося налоговым агентом (то есть не работодатель, не компания, не банк). На все эти вопросы прямо ответил Даниил Гетманцев, вот что он объяснил:

подарки и наследство от родственников не облагаются налогом ;

Согласно статье 174 Налогового кодекса Украины, денежные подарки или наследство от членов семьи первой и второй степени родства не подлежат налогообложению и даже не должны декларироваться. Среди них:

муж или жена;

родители и дети;

братья, сестры;

дедушки, бабушки;

внуки.

Другими словами, если мама переслала сыну деньги на обучение, а брат на день рождения подарил на карту 1000 грн – никаких налогов с этого не нужно платить. Такие данные в декларацию не вносятся.

возвратная финансовая помощь также не является доходом;

Еще одна важная категория – заем или возвратная финансовая помощь. Если вам кто-то просто одолжил деньги, а вы обязаны их вернуть – это не считается доходом, и потому не облагается налогами. Это тоже не нужно декларировать.

сам факт перевода – не повод для налога;

Гетманцев отмечает, что сам по себе перевод на карточку не является основанием для декларирования или налогообложения. Только в том случае, если перевод является именно доходом, например, вы оказали услугу, выполнили работу, продали что-то, тогда он подлежит декларированию. Но и это не новая норма – так работает система уже много лет.

ГНС не имеет доступа к счетам украинцев;

Еще одна популярная страшилка, что "налоговая будет видеть все переводы". Но на самом деле Государственная налоговая служба не имеет прямого доступа к банковским счетам граждан, поскольку действует закон о банковской тайне. Чтобы получить информацию о счете, необходимо судебное решение. Гетманцев прямо отметил, что доступа к счетам нет и не будет, по крайней мере , до завершения налоговой реформы и до конца войны.

Какие переводы нужно декларировать

подарки и переводы от родных не декларируются и не облагаются налогом;

переводы в виде возврата долгов также не являются доходом;

а вот поступления, которые являются оплатой за товары, услуги или другую деятельность – это уже доход, и тогда нужно:

подать декларацию до 1 мая следующего года;

уплатить НДФЛ 18% и военный сбор (от 1,5% до 5%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, усиление налогового контроля за продажей товаров на украинских онлайн-площадках типа OLX и Prom не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей. У Государственной налоговой службы (ГНС) нет инструментов, чтобы отслеживать поступления на личные карты.

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