Дадут до 1000 евро на жилье: украинским беженцам в стране ЕС предложили новую выплату

Некоторым украинским беженцам в Литве помогут покрыть плату за первый и последний месяцы аренды жилья. Приоритет в получении помощи предоставляется уязвимым группам населения. Максимальная сумма выплаты составит до 1008 евро, т.е. до 504 евро за месяц (но не более 70% процентов месячной стоимости аренды).

Средства предоставляет представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Литве. Чтобы подать заявку на получение выплаты, нужно заполнить опросник по ссылке .

"Одна из самых болезненных проблем, с которой сталкиваются украинцы (в Литве. – Ред.), – это аренда жилья. Наши исследования показывают, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском жилья в долгосрочную аренду из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода", – рассказал глава представительства МОМ в Литве Айтвидас Бингялис.

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Кто получит 1000 евро – условия программы

На выплату могут рассчитывать беженцы из Украины, которые въехали в Литву после 24 февраля 2022 года. Также есть дополнительные критерии:

родители, имеющие одного и более детей;

семьи с тремя и более детьми;

беременные женщины;

люди старше 60 лет;

семьи, в которых есть люди с инвалидностью.

В МОМ также отмечают, что понадобится вид на жительство или карта миграционной службы. Кроме того, необходим договор аренды жилья не менее чем на полгода. Документ должен быть подписан не более 40 дней назад и официально зарегистрирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, также пострадавшие от войны украинцы могут получить 1000 долларов помощи от американской благотворительной организации. Это одноразовая выплата, которую можно получить как в Украине, так и за ее пределами.

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