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Часть украинцев останется без половины пенсии: как сохранить выплаты

Станислав Кожемякин
Личные финансы
1 минута
3,0 т.
В Минюсте назвали причины, чтобы списать с пенсионеров половину выплат

Пенсионеров в Украине могут частично лишить пенсии – они могут потерять часть выплат при наличии задолженностей, которые нельзя погасить другими способами. Таким образом, чтобы сохранить выплаты в полном размере, необходимо погасить долги.

Как объяснили в Министерстве юстиции Украины, по решению суда украинцы могут быть лишены от 20% до 50% пенсии для покрытия долгов. Такое решение может быть принято, если на банковских счетах должника не хватает средств и его имущество не обладает достаточной ценностью для покрытия долгов.

Чтобы пенсионер мог удовлетворить базовые потребности, суд может назначить возмещение в размере, который не превышает 50% от пенсии на:

  • содержание членов семьи (алименты);
  • возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;
  • возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;
  • возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии. Размер отчислений рассчитывается из суммы, остающейся после удержания всех налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Эти правила созданы, чтобы люди могли платить свои долги перед государством и другими, но также чтобы оставить пенсионерам достаточно денег для нормальной жизни.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 мая 2024 года в Украине изменились размеры пенсий для тех, кто выполнил два условия: достиг определенного возраста и получал не более 10 340 грн. Такие пенсионеры теперь могут получать прибавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

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