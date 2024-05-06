Украинцам в мае пересчитали пенсии: для получения надбавки нужно выполнить два условия

В Украине с 1 мая 2024 года изменились размеры пенсий для тех, кто выполнил два условия: достиг определенного возраста и получал не более 10 340 грн. Такие пенсионеры теперь могут получать прибавки в размере от 300 до 570 грн в месяц.

Перерасчет произошел автоматически, то есть обращаться в Пенсионный фонд получателям доплат не нужно. Как пишет "На пенсии", выплаты увеличились таким образом:

на 300 грн – для пенсионеров возрасте от 70 до 74 лет ;

; 456 грн – для получателей 75-79 лет ;

; 570 грн – для тех, кто достиг возраста 80 лет и более.

То есть, повышение пенсий касается только определенных возрастных групп. Обновленную выплату пенсионеры получат в месяц после достижения соответствующего возраста.

Пенсии в Украине: новый перерасчет будет в июне

В Украине в июне проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Повышение должны были произвести с апреля-2024, но статистика касательно стажа приходит с опозданием, поэтому в июне заплатят повышение сразу за три месяца (апрель, май и, собственно, июнь).

Размер пенсий изменится автоматически. Однако важно, чтобы на 1 марта 2024 года пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа, т.е. уже проработал на пенсии в течение двух лет.

Индексация для каждого получателя будет индивидуальной. В 2024 году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа проводится для 654 тыс. работающих пенсионеров, подсчитали в правительстве. Это около 6,2% от общего количества пенсионеров (на 1 января в Украине насчитывалось 10,51 млн пенсионеров).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине принят новый закон, который позволит засчитывать при расчете пенсии стаж, приобретенный в других странах. В частности, будет учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению и взносы в Пенсионный фонд Украины не уплачивались.

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