Часть украинцев ошибочно получила выплаты: стало известно, у скольких человек заберут єПідтримку

В Украине в рамках программы єПідтримка незаконно получили по 6,5 тыс. грн около 60 тыс. человек. Четверть из них деньги в бюджет вернули добровольно.

Об этом говорится в данных Опендатабот. Отметим, ошибочно помощь получили всего 1,3% человек. Деньги из государственного бюджета получили 4,7 млн человек, и всего 60 тыс. из них не имели права на такую выплату. Отметим, после начала полномасштабной войны из бюджета потратили 30,9 млрд грн на поддержку украинцев. Такие деньги не должны были получать бюджетники, так как им продолжили платить зарплаты в полном размере.

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Однако, около 60 тыс. украинцев все-таки оформили помощь, хотя не имели на нее право. Из них 14,5 тыс. бюджетников деньги в бюджет вернули добровольно. Остальных государство будет требовать вернуть, в том числе через суды. Всего ошибочно выплатили 390 млн грн.

Министерство экономики пояснило, что украинцы, которые незаконно получали єПідтримку, должны вернуть их в бюджет. Собранные средства планируют вернуть на нужды обороны. Новость о том, что часть украинцев должна вернуть выплату, вызвало большой резонанс.

В том числе эту новость подхватили и российские пропагандистские СМИ. Однако, нужно учитывать, что любую выплату (пенсию, субсидию и т.д), которую получили незаконно, необходимо вернуть в бюджет. Такая практика существует не только в Украине, а по всему миру.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине проведут масштабную индексацию пенсий в 2024-м по новым правилам. Для этого введут новую систему осовременивания.

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