Больничные учителям в Украине: сколько денег платят и как рассчитать самостоятельно

Украинские учителя получают одни из самых низких заработных плат на рынке труда. Поэтому многие из них не хотят уходить в отпуск из-за потери трудоспособности, опасаясь мизерных больничных. Но высчитать гарантированную законом сумму можно самостоятельно.

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Как сообщили в "Новой украинской школе", больничные выплаты в Украине регулируются законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105 и постановлением Кабинета министров "Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию" от 26 сентября 2001 года №1266.

Согласно этим нормативным актам, учителя (как и остальные работающие на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора или на других предусмотренных законом основаниях) подлежат страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. Поэтому в случае наступления страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения) они имеют право на страховые выплаты.

Страховые выплаты полностью или частично компенсируют потерю зарплаты, а их размер зависит от страхового стажа учителя (вычисляется в месяцах) – это весь период, в течение которого лицо подлежало страхованию из-за временной потери трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса . Учитывая это, больничные выплачивают в следующих размерах:

до 3 лет страхового стажа – 50%;

3-5 лет – 60%;

5-8 лет – 70%;

более 8 лет – 100%.

Кроме того, независимо от страхового стажа, помощи в размере 100% заслуживают :

застрахованные лица из 1-3 категорий пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

один из родителей или опекунов больного ребенка в возрасте до 14 лет, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, другим категориям лиц, определенных частью первой статьи 17 Закона.

При этом первые пять дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, оплачиваются за счет работодателя. Начиная с шестого дня помощь выплачивает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Также Фонд с первого дня оплачивает больничные по уходу за больным ребенком до 14 лет.

Если же учитель оформлен на неполную ставку, при исчислении среднедневной заработной платы для расчета пособия по временной нетрудоспособности учитываются часть ставки и все надбавки в расчетном периоде, на которые начисляется единый взнос.

Как вычислить размер больничных

А проверить информацию о своем электронном больничном можно в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда. Самостоятельно вычислить больничный можно в несколько этапов:

Определить расчетный период – это 12 месяцев до месяца, когда учитель заболел. Учесть количество календарных дней в расчетном периоде (355 или 356, исключив дни временной нетрудоспособности, отпуска на деньги и по уходу за ребенком, декретные отпуска, военной службы и дни приостановления действия трудового договора в связи с военной агрессией РФ). Выбрать выплаты – суммируются все выплаты за расчетный период, на которые начислялся единый социальный взнос (ЕСВ). Рассчитать среднедневную зарплату (разделить сумму выплат расчетного периода на количество календарных дней расчетного периода) – она не может быть меньше 262,81 грн и выше 3 942,18 грн. Рассчитать общую сумму больничных по формуле: зарплата * количество дней больничного * процент общего страхового стажа.

В случае возникновения проблемных вопросов с выплатой больничных, следует обратиться к работодателю за основным местом работы или в территориальный орган ФПУ по месту регистрации работодателя. За защитой своих прав застрахованный работник имеет право обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда (Гоструда).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине одобрили законопроект по усовершенствованию проверок обоснованности выдачи больничных. Новые правила предусматривают прозрачность проверок, экстерриториальность данных, возможность досудебного обжалования решений и урегулирование страховых выплат на основе бумажных больничных.

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