Более 7 тысяч штрафов в месяц от ТЦК: какая область установила абсолютный рекорд

В Украине с начала 2025 года открыто более 47 тысяч производств за нарушение воинского учета, в среднем – 4,5 тысячи в месяц. Рекорд установили на Сумщине, где на одного человека пришлось девять штрафов, а главная тенденция года – усиление контроля за военнообязанными и цифровизация системы учета.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Ежемесячно ТЦК по всей стране открывают около 4,5 тысячи новых производств, а июль стал абсолютным рекордсменом – 7 595 штрафов за месяц.

Где больше всего штрафуют

Киев занимает первое место – 7 163 производства (15% от общего количества);

занимает первое место – (15% от общего количества); Сумщина – 4 251 (9%);

– (9%); Одесская область – 3 995 (9%);

– (9%); Днепропетровщина – 3 846 (8%);

– (8%); Харьковщина – 3 349 (7%).

Всего 18 регионов Украины уже превысили отметку в 1 000 штрафов за 2025 год. В противовес, меньше всего нарушений фиксируют в регионах, где продолжаются активные боевые действия или наблюдается меньшее количество населения:

Львовщина – 626 случаев;

Ровенская область – 464;

Ивано-Франковская область – 315;

Херсонщина – 137;

Луганщина – всего 11 случаев за год.

Абсолютный рекорд по количеству штрафов установил Сумской городской ТЦК, который открыл по девять производств против двух мужчин и восемь против еще одного жителя. Таким образом, на одного человека может приходиться до девяти отдельных случаев привлечения к ответственности. Всего в Сумской области зафиксирован один из самых высоких уровней активности ТЦК, что может быть связано с близостью к границе и усиленными мерами по контролю военного учета.

Кого штрафуют чаще всего

По официальной статистике, 80% всех оштрафованных – мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. На женщин приходится лишь 98 случаев, то есть около 0,2% от общего количества.

В то же время, после внедрения с 31 июля 2025 года нового механизма постановки на учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, открыто уже 26 производств против представительниц этой категории. Отмечается, что это свидетельствует о постепенной интеграции новых правил в систему воинского учета.

Средний показатель в 4,5 тысячи производств в месяц свидетельствует об усилении контроля воинского учета по всей стране. Наибольший рост отмечается в летние месяцы, когда активизируются обновления данных и вручения повесток.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют резко усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, главным образом, за счет существенного повышения штрафов. Но вполне вероятно, что нардепы, следуя примеру соседней Польши, могут ввести систему штрафных баллов, которая будет предусматривать лишение водителей удостоверений за нарушения на дорогах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!