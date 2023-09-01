В Украине с 1 сентября отменят часть выплат переселенцам: кто останется без помощи

В Украине с 1 сентября введут новые причины для отмены выплат переселенцам. Это коснется тех, кто потратил более 100 тыс. грн за одну покупку, купил машину, которой не больше 5 лет, имеют пригодное для проживание жилье на неоккупированной территории и т.д.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL. В среднем без выплат из-за новых правил могут остаться около 100 тыс. переселенцев. Отметим, переселенцы получают от государства выплату в размере 2 тыс. грн для взрослого и 3 тыс. грн на ребенка.

Причины для отмены выплаты с 1 сентября:

приобретали транспортное средство , с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

, с года выпуска которого прошло менее 5 лет; одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;

имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма ( ОВГЗ ) суммарно более 100 тыс. грн;

или в облигациях внутреннего госзайма ( ) суммарно более 100 тыс. грн; имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;

пригодное для проживания площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия; приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;

находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона заявила, что более 100 тыс. переселенцев остались без выплат с августа, передает УНИАН. Принятые правительством решения направлены на то, чтобы, с одной стороны, упорядочить то, кому оказывается помощь для ВПЛ и, с другой стороны, сфокусировать оказание этой помощи именно тем гражданам, которые без финансовой поддержки не справятся.

Какие выплаты получают ВПЛ

Лица с инвалидностью и дети – 3000 грн.

Другие лица – 2000 грн.

Другие выплаты на детей в Украине

В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2684 грн на каждого ребенка до 6 лет.

А женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. Их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2272 грн в месяц;

6-18 лет – 2833 грн в месяц;

18-23 года и в течение учебы в учебных заведениях – 2684 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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