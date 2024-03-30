Это нужно сделать уже сегодня: украинцам дали несколько дней, иначе придется платить за электроэнергию лишнее

Энергетические компании обратились к украинцам с просьбой предоставить показания счетчиков. Те, кто этого не сделает до 3 апреля, будут платить за электроэнергию согласно нормам потребления. При этом счет, если не подать показания счетчика, придет даже если вы вообще не пользовались током.

"Мы напоминаем о том, что уже пора передать показы счетчиков. Передав показы до 3 апреля, вы получите счет от вашего поставщика только за фактически потребленную электроэнергию. Просим передавать показы исключительно при возможности безопасного доступа к счетчику", – говорится в заявлении одним из компаний.

Показания счетчиков следует передать в течение периода, который начинается за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий календарный день следующего расчетного периода (календарного месяца). Таким образом, показания за март необходимо передать в период с 30 марта по 3 апреля включительно.

Как можно передать показы:

"Харьковоблэнерго" напоминает об удобных и простых инструментах передачи показаний на выбор:

баннер "Передача показов счетчика" на сайте компании;

мобильное приложение;

личный кабинет на сайте;

Viber-боте;

Telegram-боте;

колл-центр.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине газовые компании наказывают потребителей, подозреваемых во вмешательстве в работе счетчика. Размер "штрафа" (доначисления за якобы тот газ, который не был учтен) могут достигать сотен тысяч гривен. При этом в абсолютном большинстве дел суды занимают позицию именно газовых компаний. А опровергнуть результаты экспертизы практически невозможно.

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