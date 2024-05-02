ЕС призвали к диалогу с Украиной по поводу углеродной пошлины: существует много сложностей

Международная торговая палата (International Chamber of Commerce, ICC) выявила ряд проблем, с которыми столкнулись компании в ходе тестового внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).

Об этом говорится в открытом письме палаты генеральному директору Еврокомиссии по вопросам налогообложения и таможенного союза.

По данным ICC, сложностей существует немало: прежде всего, затруднен доступ к платформе отчетности CBAM и ошибки валидации кодов товаров при использовании значений по умолчанию.

"Навигация по подаче отчетов также является проблемой. Следуя инструкциям, компании столкнулись со значительными трудностями в определении того, как декларант может подать отчет от имени подписчика, удостоверяющего, что информация правильная. Еще одной проблемой является то, что платформа не доступна большим количеством языков ЕС", - отметили в ИСС.

Кроме того, из-за низкого минимального порога в €150 под действие CBAM подпадает слишком большое количество транзакций, в том числе и совершаемых в небольших объемах, что приводит к непропорционально высоким затратам на соблюдение требований. Это сложно для небольших предприятий, а также осуществляющих нерегулярные поставки небольших партий товара.

Получение данных по всей цепи поставок также проблема: многие поставщики за пределами ЕС неохотно предоставляют критически важную информацию. Кроме того, для неевропейских компаний, зарегистрированных в ЕС только для уплаты НДС, есть особенная сложность в определении объема импорта, произведенного в Европу. Кроме того, защита собираемой конфиденциальной деловой информации тоже под вопросом.

ICC пригласила ЕС в диалог, чтобы совместно решить эти проблемы. Ведь существует риск, что CBAM создаст неравные условия для международной торговли, и это не только повлияет на конкурентоспособность европейского бизнеса, но и создаст долгосрочные риски для целостности единого рынка. Кроме того, ответные меры со стороны стран, не являющихся членами ЕС, могут привести к росту торговых барьеров.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.