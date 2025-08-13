УкраїнськаУКР
Жена топ-чиновника Госэкоинспекции ездит на Lexus, владелица которого объявлена в розыск: детали скандала

Владислав Хрущ Госэкоинспекция

Супруга исполняющего обязанности начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) Владислава Хруща пользуется автомобилем, который принадлежит его родственнице, объявленной в розыск по тяжкой статье. Речь идет о незаконной переправке людей за границу.

На госслужбе Владислав Хрущ – с 2023 года. 22 июня того года он был назначен на должность заместителя начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа – заместителя главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды, а уже на следующий день (невероятный взлет) стал исполняющим обязанности начальника.

Владислав Хрущ

В декларациях Хруща есть информация о двух автомобилях: указано, что он пользовался Hyundai Santa Fe, принадлежим его матери Елене Хрущ (с 2021 года машина исчезла из деклараций), а второй машиной – Lexus NX200 – пользуется его жена Инга.

Автомобиль принадлежит Галине Присухе, которая, судя по всему, приходится Владиславу теткой (сестра матери, девичья фамилия которой также Присуха).

Белый Lexus был куплен летом 2020 года. Автомобиль 2018 года выпуска на тот момент стоил в среднем (в зависимости от комплектации) 35 тысяч долларов.

В Едином реестре судебных решений есть информация о ДТП, в которое попала Инга Хрущ уже в ноябре того же 2020 года.

То есть вполне возможно, что она ездила на этом Lexus начиная с момента приобретения/регистрации. Также не исключено, что машина попросту была оформлена на близкую родственницу – это довольно распространенная схема в среде госслужащих.

В любом случае это сыграло злую шутку с Владиславом Хрущом. Как выяснил OBOZ.UA, в 2022 году Галина Присуха стала фигуранткой уголовного производства. В декабре того же года ее внесли в реестр лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования (дата исчезновения – 30.11.2022 г.) – информация об этом есть на сайте МВД. Причем суд вынес решение о ее задержании с целью привода.

На странице розыска Галины Присухи указано, что статья обвинения – 332 ч.3. Эта статья Уголовного кодекса Украины касается незаконной переправки лиц через государственную границу. Часть 3 применяется, если преступление совершено организованной группой или если оно повлекло тяжкие последствия.

Галина Присуха розыск
Незаконная переправка людей через границу является серьезным преступлением, по ч.3 предусмотрено лишение свободы от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Вполне возможно, что Галина Присуха играла не последнюю роль в переправке уклонистов, не желающих защищать Украину от российских оккупантов.

Присуха была объявлена в розыск за несколько месяцев до назначения Владислава Хруща замначальника Госэкоинспекции Юго-Западного региона, а затем и.о. руководителя. Тем не менее жена "вип-эколога" продолжала спокойно пользоваться автомобилем Lexus объявленной в розыск фигурантки расследования: информация об этом есть в декларациях Хруща за 2022, 2023 и 2024 годы.

Были ли вопросы к Владиславу Хрущу при проведении спецпроверки перед назначением на должность, а также мог ли он, используя служебное положение и возможности, оказывать содействие своей родственнице – пока что неизвестно.

OBOZ.UA отправит информационные запросы в правоохранительные органы. Продолжение – в следующих публикациях.