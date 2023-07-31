ZARA, Bershka и Massimo Dutti могут вернуться в Украину: озвучены сроки

Испанская торговая группа Inditex, являющаяся владельцем брендов ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, может возобновить работу своих магазинов в Украине уже до конца октября. Однако если они не вернутся осенью, следующее "окно возможностей" для этого будет весной.

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Об этом заявил глава Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин. "У меня есть ощущение, что открытие может состояться быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого – конец августа – конец октября", – отметил он.

Глава УРТЦ надеется, что открытие все же состоится в ближайшие месяцы, однако отмечает, что прогнозировать это очень сложно. На решение компании в любой момент может положительно или отрицательно повлиять какая-нибудь новость.

"Профессиональное сообщество делает многое для того, чтобы Inditex вернулся. Это очень важно и с экономической, и социальной, и политической точки зрения. Inditex является одним из крупнейших ритейлеров в Украине. Его открытие также будет сигналом для других международных ритейлеров относительно возобновления работы или открытия новых магазинов", – подытожил Гаврюшин.

Отметим, магазины компании Inditex были закрыты с февраля 2022 - начала полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jacobs Douwe Egberts за время полномасштабной войны только нарастила свое производство в РФ. Она расширяет бизнес, уплачивает миллионы долларов налогов агрессору. Вырученные деньги россияне, в частности, тратят на изготовление ракет. Этими ракетами агрессор ежедневно разрушает мирные города и убивает украинцев.

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