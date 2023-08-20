За три месяца 'Нафтогаз' по сбалансированной цене купил 700 млн куб. м газа

За последние три месяца НАК "Нафтогаз" приобрел на площадке "Украинской энергетической биржи" более 700 млн куб м газа. Об этом во время Ukrainian Gas Open 2023, организованной Ассоциацией "Газовые трейдеры Украины" и Energy Club, сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Украины" Дмитрий Абрамович.

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"За период более 3-х месячной деятельности "Нафтогаз" по сбалансированной цене закупил более 700 млн куб м газа", – сказал он. Абрамович отметил, что закупки "Нафтогаза" существенно прибавили ликвидности на рынке газа и обеспечили средствами добывающие компании.

Он добавил, что "Нафтогаз" готов двигаться в сторону более долгосрочных контрактов и выходить со спросом на рынок в дальнейшем.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что закупка "Нафтогазом" газа у частных добытчиков позволила им инвестировать в новые бурения.