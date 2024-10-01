Россия, из-за невозможности проводить финансовые платежи из-за санкций, возвращается в бартерную торговлю, обменивая нут и чечевицу на мандарины и картофель из Пакистана. Это свидетельствует о деградации российской экономики, которая больше не способна функционировать в современных финансовых условиях.

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Об этом пишут росСМИ. В условиях более жестких санкций и финансовой изоляции Россия нашла "современный" способ вести международную торговлю – бартер.

Именно так, в XXI веке вместо обычных банковских операций и электронных платежей Россия и Пакистан решили обмениваться товарами по принципу "ты мне – я тебе". Последнее соглашение между российской компанией "Астарта-Агротрейдинг" и пакистанской "Meskay+Femtee Trading Company" предусматривает поставку 20 000 тонн нута и чечевицы в обмен на такое же количество риса, мандаринов и картофеля. Похоже, что финансовая система РФ настолько "сильна", что деньги больше не нужны – их с успехом заменили мешками с продуктами.

Бартерные соглашения стали вынужденной реакцией на трудности с проведением платежей между Россией и ее торговыми партнерами из-за западных санкций. Как отмечает заместитель министра торговли Пакистана Насир Хамид, страны сталкиваются с проблемами во взаимных платежах, поэтому решили вернуться к истокам и обмениваться товарами напрямую.

Российские чиновники наверняка назвали бы это "инновационным подходом", но правда заключается в том, что бартерная торговля была популярной еще в древности, когда люди обменивали овощи на скот. И вот в 2024 году Россия снова "на гребне прогресса", обменивая нут на мандарины.

Идея восстановить бартерные схемы не ограничивается только Пакистаном. Россия также активно обсуждает с Китаем возможность вернуться в бартерную торговлю. Но, как сообщают источники агентства Reuters, этот проект не продвигается без проблем. Отдельные российские компании пытаются договориться о бартерных соглашениях с китайскими партнерами, но все ограничивается только сельскохозяйственной продукцией и металлами, что не поможет поднять российскую экономику.

Ирония ситуации состоит в том, что Китаю, кроме российских ресурсов, действительно ничего не нужно. Поэтому обычным русским импортерам приходится договариваться с металлургами и фермерами о возможности стать "третьей стороной" в этих бартерных схемах.

Казалось бы, возвращение в бартер – это выход из санкционной ловушки, но все не так просто. По мнению аналитиков, бартерные схемы выглядят привлекательными только на первый взгляд. Основная проблема состоит в том, что стоимость товаров часто меняется и возникает сложность в определении реальной ценности обмена. К тому же, России не так уж много нужно для развития экономики – только металлы и продукты питания.

Минэкономразвития России уже даже разработало специальный "навигатор" по внешнеторговым бартерным соглашениям. Настоящий документ предлагает компаниям различные варианты бартера и его оформление, включая трехсторонние соглашения, что выглядит как "гениальное" решение для оставшейся на обочине мировой финансовой системы страны.

Россияне могут обменивать рыбу на зерно, молоко на яблоки и так до бесконечности. Наверное, в ближайшем будущем следует ожидать обмена каких-нибудь более экзотических товаров – например, нефти на колбасу или газа на лук.

Очевидно, что возвращение к бартеру является еще одним подтверждением того, что экономическая ситуация в России далеко не так стабильна, как это пытаются показать с экранов телевизоров. В то время, когда цивилизованный мир активно использует современные финансовые инструменты, криптовалюты, инновационные банковские сервисы, Россия возвращается к более подходящим методам для средневекового базара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россиянам придется заплатить за полномасштабную агрессию в отношении Украины из своего кармана. Правительство решило заставить их это сделать, повысив тарифы на коммунальные услуги значительно сильнее, чем обещали сначала.

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