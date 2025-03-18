Vodafone закрыл один из своих тарифов: абонентов подключат к более дорогому

Мобильный оператор Vodafone 18 марта закрыл свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 для новых подключений. Имеющихся же абонентов бесплатно переведут на другой тариф – Vodafone SuperNet Pro. Который, впрочем, будет стоить на 20 грн дороже.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: после перевода абонента на новое тарифное предложение, ему будет отправлено соответствующее сообщение.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены в новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Абонентов Vodafone подключат к более дорогому тарифу

До закрытия, стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляла 230 грн/месяц. Тариф же Vodafone SuperNet Pro будет стоить же 250 грн/мес – на 20 грн дороже. За эти деньги абоненты получат:

22 ГБ интернета;

безлимит в сети;

150 минут по Украине;

50 минут в 16 странах.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Vodafone резко повысил тарифы

В то же время, с 1 марта Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

Так, тариф Red Pro подорожал на 70 грн – с 260 до 330 грн/месяц. При этом:

объем предоставляемого интернета увеличили до 50 ГБ;

количество минут для звонков на другие сети доведен до 400;

количество SMS увеличено до 350.

Тариф Red Start подорожал на 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф Red Unlim Plus подорожал на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Unlim Max выросла на 75 грн – с 500 до 575 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф ULTRA подорожал на 100 грн – с 600 до 700 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Max была увеличена на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. При этом он получил новое название – Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы начали чаще переносить мобильные номера с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в январе 2025 года таких операций было проведено более 145 290, что является самым высоким показателем за все время действия услуги. В феврале было осуществлено 68 543 переноса. При этом в обоих случаев чаще всего свои номера переносили абоненты "Киевстара". Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.

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