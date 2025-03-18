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Vodafone закрыл один из своих тарифов: абонентов подключат к более дорогому

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,6 т.
Vodafone закрыл один из своих тарифов

Мобильный оператор Vodafone 18 марта закрыл свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 для новых подключений. Имеющихся же абонентов бесплатно переведут на другой тариф – Vodafone SuperNet Pro. Который, впрочем, будет стоить на 20 грн дороже.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: после перевода абонента на новое тарифное предложение, ему будет отправлено соответствующее сообщение.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены в новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Vodafone 18 марта закрыл свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019

Абонентов Vodafone подключат к более дорогому тарифу

До закрытия, стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляла 230 грн/месяц. Тариф же Vodafone SuperNet Pro будет стоить же 250 грн/мес – на 20 грн дороже. За эти деньги абоненты получат:

  • 22 ГБ интернета;
  • безлимит в сети;
  • 150 минут по Украине;
  • 50 минут в 16 странах.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Vodafone резко повысил тарифы

В то же время, с 1 марта Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

Так, тариф Red Pro подорожал на 70 грн – с 260 до 330 грн/месяц. При этом:

  • объем предоставляемого интернета увеличили до 50 ГБ;
  • количество минут для звонков на другие сети доведен до 400;
  • количество SMS увеличено до 350.

Тариф Red Start подорожал на 50 грн – со 190 до 240 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф Red Unlim Plus подорожал на 70 грн – с 400 до 470 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Unlim Max выросла на 75 грн – с 500 до 575 грн/месяц. Объем услуг остался без изменений.

Тариф ULTRA подорожал на 100 грн – с 600 до 700 грн/месяц. Объем услуг остался прежним.

Стоимость тарифа Red Max была увеличена на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. При этом он получил новое название – Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы начали чаще переносить мобильные номера с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в январе 2025 года таких операций было проведено более 145 290, что является самым высоким показателем за все время действия услуги. В феврале было осуществлено 68 543 переноса. При этом в обоих случаев чаще всего свои номера переносили абоненты "Киевстара". Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.

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