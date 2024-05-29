Венгрия подписала атомное соглашение с Беларусью: проект стоит более $13 млрд

Венгрия заключила соглашение с Беларусью для получения помощи в строительстве второй атомной электростанции "Пакш-2", строящейся российской компанией "Росатом". Проект стоимостью 12,5 миллиарда евро продолжается, несмотря на санкции Европейского Союза (ЕС) против России, поскольку ядерная энергетика не подпадает под эти ограничения.

Об этом сообщает Reuters. Проект "Пакш-2" предполагает строительство двух новых реакторов мощностью 1,2 ГВт каждый в центральной части Венгрии.

Работы выполняет российская компания "Росатом" с 2014 года. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, подписанное соглашение имеет большое значение, поскольку позволяет использовать опыт, полученный Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии.

Проект строительства АЭС "Пакш-2" стоимостью 12,5 млрд евро испытал длительные задержки, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные в результате войны против Украины. Венгрия, получающая большую часть своей энергии от России, выступает против расширения санкций, включив в них этот сектор.

После российского вторжения в Украину два года назад правительство Венгрии обострило отношения с Киевом и сохранило лучшие связи с Москвой, чем другие государства ЕС. Венгрия отказывается поддерживать расширение санкций против России, в том числе в сфере ядерной энергетики.

Проект "Пакш-2" является расширением существующей атомной электростанции "Пакш", которая является первой и единственной действующей в Венгрии атомной электростанцией. АЭС "Пакш" мощностью 2 ГВт обеспечивает более 50% от общего внутреннего производства электроэнергии и примерно одну треть от общего потребления электроэнергии в стране.

Существующую установку планируется полностью вывести из эксплуатации до 2037 года и заменить двумя новыми атомными энергоблоками общей мощностью 2,4 ГВт, чтобы восполнить дефицит поставок. Белорусская АЭС была построена Россией до 2020 года у границ ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия пыталась помешать Европейскому Союзу (ЕС) направить на помощь Украине миллиарды долларов, полученные после изъятия прибыли от замороженных активов. Необходимое решение было заблокировано Будапештом.

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