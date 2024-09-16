В Украину массово везут китайские авто: топ-5 самых популярных моделей

Украинцы начали гораздо активнее покупать автомобили из Китая. В августе в Украину ввезли из КНР более 1,7 тыс. легковушек, самыми популярными моделями являются Volkswagen ID.4, Honda M-NV и BYD Song Plus.

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Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома". За прошлый месяц в целом было импортировано 1707 автомобилей, произведенных в Китае – это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года и на 20% больше, чем в июле.

Среди автомобилей китайского происхождения преобладают новые машины (1336), количество которых выросло на 88%. Благодаря этому они охватили 16% августовского рынка новых легковых автомобилей.

Из них большинство (78%) – это электромобили. Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus (179); Honda M-NV (169); Volkswagen ID.4 (147); Zeekr 001 (107); Nissan Ariya (83).

Количество подержанных авто из Китая тоже возросло (+6%) и достигло 371 единиц. Это 1,4% общего количества б/у автомобилей, которые в августе были впервые зарегистрированы в Украине. Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

Volkswagen ID.4 – 51 ед.; Checry EQ1 – 34 ед.; Zeekr 001 – 29 ед.; Honda M-NV – 26 ед.; Nissan Ariya - 23 ед.

Всего за первые полгода в Украину ввезли 167,6 тыс. подержанных и новых легковых автомобилей почти на $2,3 млрд. Китай входит в пятерку крупнейших автопоставщиков – из этой страны происходят 17715 легковых автомобилей.

В общем, приобретение автомобиля за границей становится все более популярным среди украинцев, ведь это позволяет получить транспортное средство по более выгодной цене. Однако после приобретения авто в другой стране следующим важным шагом является его регистрация в Украине. Для этого необходимо пройти растаможку, получить сертификат соответствия, провести экспертное исследование в МВД и подать документы в сервисный центр. Также необходимо оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, размер которого зависит от стоимости автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рассматривают законопроект, который позволит органам МВД получать расширенную информацию из государственных реестров для проверки личных данных во время перерегистрации автомобилей и получения водительского удостоверения. Это должно снизить нагрузку на работников сервисных центров и минимизировать риск ошибок при оформлении документов.

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