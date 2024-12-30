В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Видео

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9Т. Это позволит полностью обеспечить модернизированными поездами направления Одесса – Каролино-Бугаз и Одесса – Раздельная, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу в Одессу. Сам же поезд оснащен, среди прочего, пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: это уже 10-й капитально восстановленный компанией электропоезд с начала 2024года. А также 36-й с начала полномасштабного вторжения.

"Отчитываемся об очередном капитально восстановленном электропоезде, выпущенном на собственных мощностях "Укрзалізниці". Поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: отремонтированный поезд оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью. А кроме того:

навигацией шрифтом Брайля;

креплениями для велосипедов;

портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Помимо этого, отметили в в перевозчике, недавно из капитально-восстановительного ремонта вышел пассажирский плацкартный вагон. Он стал 18-м плацкартом, отремонтированным в 2024 году.

"Всего в этом году "Укрзалізниця" капитально восстановила 23 пассажирских вагона. Из них 5 специально переоборудованы для детских перевозок", – рассказали в "Укрзалізниці".

В украинских поездах будут подавать горячие блюда

В то же время, в поездах "Укрзалізниці" будут подавать полноценные обеды. Однако не во всех – на время тестирования услуга будет доступна только в 4-х поездах. Стоят же блюда от 170 до 190 грн.

"Меню горячих блюд в поездах дальнего сообщения было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе "Укрзалізниці". С этой недели мы начинаем тестирование качественного питания на некоторых самых длинных рейсах. Меню разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, обеспечивающим свежесть продуктов и позволяющим сохранить вкус после разогрева", – говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Тестирование услуги будут проводить в 4-х поездах дальнего следования. Это:

№351/352 Киев – Кишинев;

№95/96 Киев – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№4/3 Запорожье – Ужгород.

Стоимость же предлагаемых в поездах блюд составляет от 170 до 190 грн. Заказать можно:

карпатские драники;

омлет из житомирских яиц;

курицу с подольским картофелем и овощами;

крымскотатарский плов с говядиной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" добавила в поезда на популярных направлениях сразу 52 вагона. Причина – необходимость удовлетворения спроса. В частности, сразу 5 дополнительных вагонов появилось в поезде №79/80 Львов – Киев – Днепр.

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