В Украине заговорили о новом варианте экономического бронирования: что известно

Экономическое бронирование рабочих в Украине может появиться до конца текущего года. Причем Кабинет Министр обойдется без дополнительных законопроектов – инновацию введут после принятия правительственного постановления. Но есть вероятность, что это будет доступно только для критических для экономики предприятий.

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Об этом в эфире подкаста ASATrепс сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он подтвердил, что это позволит реализовать принцип "работай или воюй", озвученный ранее премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Будет реализация Кабинетом министров принципа „работай или воюй". То, о чем говорил премьер-министр. И это будет в ближайшее время. Это не законы, а изменения в постановление Кабмина", – объяснил Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что это не означает возможность избежать мобилизации за деньги, поскольку одним из критериев для бронирования будет официальное оформление и наличие "белой" зарплаты, а также принадлежность к соответствующей отрасли, список которых будет расширен.

Впрочем, учитывая, что Кабмин поставил на паузу процесс бронирования работников от мобилизации из-за недовольства президента Владимира Зеленского количеством забронированных военнообязанных сотрудников, оказалось, что заявление Гетманцева может не совсем соответствовать действительности. В частности, об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Он объяснил, что заявление Гетманцева было озвучено в записи. "Была возможность у автора и ведущего Евгения Артюхова вчера спросить, а когда именно записывали - это была середина прошлой недели", - утверждает Железняк.

Поэтому следует считать, что слова Даниила Гетманцева были сказаны раньше решения Кабмина, отмечает нардеп. Поэтому конечным решением о бронировании сотрудников является приостановка процедуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в госбюджет на 2025 год не были заложены поступления от экономического бронирования, хотя по расчетам Минэкономики этот механизм мог бы принести до 100 млрд грн дополнительных средств. Правительство вернется к этому вопросу только после уверенности, что у армии достаточно ресурсов для продолжения борьбы.

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