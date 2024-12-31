В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 января 2025 года) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Банк "Форвард";
- Укрстройинвестбанк;
- КСГ Банк;
- Мегабанк;
- Банк Сич;
- Айкос Банк;
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (30 декабря – 3 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на более 22,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 202,4 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 22,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,3 млн грн – ценные бумаги.
НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку
В то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.
"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении регулятора.
Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- ПУМБ;
- "Пивденный";
- ТАСкомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- "Банк Восток";
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- "Львов".
В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:
- Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.
- Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).
- Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.
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