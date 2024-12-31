В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 января 2025 года) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Банк "Форвард";

Укрстройинвестбанк;

КСГ Банк;

Мегабанк;

Банк Сич;

Айкос Банк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (30 декабря – 3 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 22,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 202,4 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 22,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку

В то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении регулятора.

Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

Райффайзен Банк;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Креди Агриколь Банк;

Прокредит Банк;

Кредобанк;

Правэкс Банк;

ПУМБ;

"Пивденный";

ТАСкомбанк;

Универсал Банк;

Банк Кредит Днепр;

"Банк Восток";

А-Банк;

МТБ Банк;

"Львов".

В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:

Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.

Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).

Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

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