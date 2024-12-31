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В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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В Украине выставили на продажу активы 9 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 января 2025 года) запланирована продажа активов таких банков:

  • Проминвестбанк;
  • МР Банк;
  • Банк "Форвард";
  • Укрстройинвестбанк;
  • КСГ Банк;
  • Мегабанк;
  • Банк Сич;
  • Айкос Банк;
  • АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (30 декабря – 3 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 22,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на более 22,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 202,4 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
  • на 22,2 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,3 млн грн – ценные бумаги.

НБУ устроит серьезную проверку сразу 21 банку

В то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

"Возобновление стандартной ежегодной оценки устойчивости ... предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility. Оценка ... будет осуществляться в соответствии со стандартным порядком", – говорится в сообщении регулятора.

Стресс-тестирование намерены провести для 21 банка, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Это:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Сенс Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Укрсиббанк;
  • ОТП Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Прокредит Банк;
  • Кредобанк;
  • Правэкс Банк;
  • ПУМБ;
  • "Пивденный";
  • ТАСкомбанк;
  • Универсал Банк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • "Банк Восток";
  • А-Банк;
  • МТБ Банк;
  • "Львов".

В целом же, рассказали в регуляторе, оценка банков будет осуществляться в три этапа. Она будет включать:

  • Оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года.
  • Экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости).
  • Стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями – с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

"Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

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