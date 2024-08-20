В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,55 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 23 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Финансы и кредит;

АКБ Конкорд;

АКБ Капитал;

Проминвестбанк;

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк;

МР Банк;

Банк Сич;

Айбокс Банк.

"На этой неделе (19-23 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 550,4 млн грн (2,55 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается:из общей суммы на более 2,461 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 85,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 3,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее. В банке отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформит мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, также ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата, который, уверяется, может автономно функционировать до 24 часов. В банке обещают, что усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работать уже в конце августа в Черниговской области.

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