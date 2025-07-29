В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 1 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Мегабанк;

Проминвестбанк;

Укрбудинвестбанк;

АКБ "Конкорд";

МР Банк;

КСГ Банк;

Банк Сич;

Айбокс Банк;

Банк Форвард.

"На этой неделе (28 июля – 1 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 121,5 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 80,5 млн грн – права требования по кредитам;

на 5,4 млн грн – дебиторская задолженность.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней начиная с 1 июля.

После истечения этого срока ликвидационный баланс ПАО "АКБ "Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены.

Напомним: в июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.

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