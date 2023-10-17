В Украине возвращают часть налоговых проверок: к какому бизнесу придут ревизоры

Депутаты Верховной Рады одобрили в первом чтении законопроект № 10016-д о налоговых проверках. Так, могут расширить перечень проведения плановых налоговых проверок бизнеса с 1 ноября.

При этом даты, скорее всего, будут изменены, написал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "За" проголосовали 237 народных избранников.

Депутат добавил, что в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели уровень уплаты ННП (налог на прибыль предприятий) менее 50% по отрасли. А также НДС менее 50% по отрасли;

в 2 раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская;

годовой доход составил более 10 млн. грн. При этом общая сумма расходов составила более 75% от суммы годового дохода.

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При этом, подчеркнул Железняк, не возвращаются проверки для ФЛП первой и второй группы. То же касается и предприятий с оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

"Все проверки, открытые законопроектом №8 401 с августа 2023 года: табак, топливо, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете. Принятие законопроекта это одно из главных требований МВФ", – отметил нардеп.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады отказались изымать "100% военного НДФЛ" из местных бюджетов. Соответствующий законопроект провалили во втором чтении, он отправлен на повторное рассмотрение.

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