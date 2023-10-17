Нардепы отказались забирать "военный НДФЛ" у громад: результаты голосования в Раде

Депутаты Верховной Рады отказались забирать "100% военного НДФЛ" из местных бюджетов. Соответствующий законопроект провалили во втором чтении, он отправлен на повторное рассмотрение.

Речь идет о проекте закона № 10037. За него 17 октября проголосовали 223 депутата из необходимых для принятия решения 226, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 171;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"За майбутнє" – 0;

"Голос" – 10;

"Довіра" – 9;

"Відновлення України" – 12;

внефракционные – 6.

За повторное второе чтение голоса отдали 265 народных избранников. Также принято решение о том, что подготовка документу к повторному рассмотрению будет проведена по ускоренной процедуре.

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Законопроект предусматривает, что весь "военный НДФЛ" будет изъят из местных бюджетов "задним числом" – с 1 октября 2023 года. А с января-2024 10% поступлений от этого налога будет направляться воинскими частями пропорционально уплаченным суммам.

Также прописано, как именно будет использоваться из бюджетов громад "военный НДФЛ". Так:

с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Госспецсвязи на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артсистем (13 млрд грн);

с 1 января и по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение: 45% – ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн); 45% – Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн); 10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями (около 10 млрд).

В целом в местных бюджетах собираются оставить только 64% и "обычного НДФЛ". При этом не менее 4% должны быть направлены на расчеты при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий ТКЭ и водоканалов.

Ранее депутатам предлагали не забирать в государственный бюджет весь "военный НДФЛ", а оставить часть в бюджетах громад, где находятся воинские части. В целом речь идет о 25,8 млрд грн в 2023 году и 93,7 млрд грн в 2024-м, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"). То есть такие суммы не получат местные бюджеты в качестве доходов.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. При этом в Кабмине разработали предложение забрать "военный НДФЛ" в государственный бюджет.

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