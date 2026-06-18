В Украине целую область "отключат" от связи 3G: что запланировал мобильный оператор
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В Тернополе и на всей территории Тернопольской области полностью прекратит работу сеть 3G мобильного оператора lifecell. Компания отключит устаревший стандарт со 2 июля.
Об этом сообщили в самой компании lifecell. Вместо этого радиочастоты в диапазоне 2100 МГц, которые ранее обеспечивали работу старого стандарта, будут полностью переведены на нужды 4G (LTE), благодаря чему:
- существенно расширится пропускная способность сети четвертого поколения;
- увеличится скорость мобильного интернета;
- улучшится стабильность соединения во время пиковых нагрузок.
Чего ожидать абонентам
Отключение устаревшей технологии 3G произойдет одновременно по всей области. В течение нескольких следующих недель технические специалисты проведут оптимизацию и переведут 4G на максимальную полосу 20 МГц. Все работы обещают выполнить без перерыва в предоставлении услуг клиентам.
По данным мобильного оператора, абсолютное большинство абонентов не заметит изменений, поскольку:
- 87% уже имеют современные смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G (LTE), поэтому переход на обновленную сеть для них произойдет автоматически;
- 11% до сих пор пользуются кнопочными телефонами или устройствами, работающими исключительно в 2G.
Как подготовиться к отключению 3G
Чтобы не остаться без высокоскоростного интернета, оператор рекомендует проверить свои устройства и SIM-карты. Это можно сделать в несколько шагов:
- Проверьте настройки смартфона. Если ваше устройство и SIM-карта поддерживают 4G, но интернет по-прежнему работает медленно, убедитесь, что в настройках сети телефона активирован режим LTE/4G в качестве приоритетного.
- Обновите SIM-карту. Устаревшие SIM-карты, не поддерживающие LTE, необходимо заменить – до 26 июля жители Тернополя и области могут обменять их на современные USIM или eSIM в любом фирменном магазине lifecell с полным сохранением номера (стоимость услуги – символические 0,01 грн).
- Обновите гаджет (при необходимости). Смартфоны, технически не поддерживающие стандарт LTE, не смогут получить доступ к 4G даже после замены SIM-карты – для этого потребуется сменить мобильное устройство.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстар" составляет 365 дней. По истечении этого срока он будет отключен – однако только при условии, что с него не производятся оплаты за покупку пакетов услуг.
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