В Украине целую область "отключат" от связи 3G: что запланировал мобильный оператор

В Тернополе и на всей территории Тернопольской области полностью прекратит работу сеть 3G мобильного оператора lifecell. Компания отключит устаревший стандарт со 2 июля.

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Об этом сообщили в самой компании lifecell. Вместо этого радиочастоты в диапазоне 2100 МГц, которые ранее обеспечивали работу старого стандарта, будут полностью переведены на нужды 4G (LTE), благодаря чему:

существенно расширится пропускная способность сети четвертого поколения;

увеличится скорость мобильного интернета ;

; улучшится стабильность соединения во время пиковых нагрузок.

Чего ожидать абонентам

Отключение устаревшей технологии 3G произойдет одновременно по всей области. В течение нескольких следующих недель технические специалисты проведут оптимизацию и переведут 4G на максимальную полосу 20 МГц. Все работы обещают выполнить без перерыва в предоставлении услуг клиентам.

По данным мобильного оператора, абсолютное большинство абонентов не заметит изменений, поскольку:

87% уже имеют современные смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G (LTE), поэтому переход на обновленную сеть для них произойдет автоматически;

с поддержкой 4G (LTE), поэтому переход на обновленную сеть для них произойдет автоматически; 11% до сих пор пользуются кнопочными телефонами или устройствами, работающими исключительно в 2G.

Как подготовиться к отключению 3G

Чтобы не остаться без высокоскоростного интернета, оператор рекомендует проверить свои устройства и SIM-карты. Это можно сделать в несколько шагов:

Проверьте настройки смартфона . Если ваше устройство и SIM-карта поддерживают 4G, но интернет по-прежнему работает медленно, убедитесь, что в настройках сети телефона активирован режим LTE/4G в качестве приоритетного.

. Если ваше устройство и SIM-карта поддерживают 4G, но интернет по-прежнему работает медленно, убедитесь, что в настройках сети телефона активирован режим в качестве приоритетного. Обновите SIM-карту . Устаревшие SIM-карты, не поддерживающие LTE, необходимо заменить – до 26 июля жители Тернополя и области могут обменять их на современные USIM или eSIM в любом фирменном магазине lifecell с полным сохранением номера (стоимость услуги – символические 0,01 грн).

. Устаревшие SIM-карты, не поддерживающие LTE, необходимо заменить – до 26 июля жители Тернополя и области могут обменять их на современные USIM или eSIM в любом фирменном магазине lifecell с полным сохранением номера (стоимость услуги – символические 0,01 грн). Обновите гаджет (при необходимости). Смартфоны, технически не поддерживающие стандарт LTE, не смогут получить доступ к 4G даже после замены SIM-карты – для этого потребуется сменить мобильное устройство.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстар" составляет 365 дней. По истечении этого срока он будет отключен – однако только при условии, что с него не производятся оплаты за покупку пакетов услуг.

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