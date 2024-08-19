В Украине существенно переписали цены на землю: сколько стоит гектар

В Украине подорожала земля. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 43,5 тыс. грн за гектар. Что на 3,7% превышает цену I квартала (январь-март) и сразу на 15,3% IV квартала 2023 года (октябрь-декабрь).

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Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE). Его авторы отмечают: стоимость же т.н. "товарной земли" (сельхозназначания) составила еще больше – средние 44,8 тыс. грн/гектар.

"Если сравнивать средневзвешенные цены июня 2024 года до декабря 2023 года, то средневзвешенная цена для всех земель выросла на 18,6% – с 37 тыс. грн за гектар до 44 тыс. грн. Даже несмотря на то, что цена в июне сократилась на 3% по отношению к ценам в мае 2024, которые были рекордными за все время наблюдений на рынке сельхозземель и достигли 45,3 тыс. грн за гектар для всех проданных земель и 46,3 тыс. грн за гектар для так называемых "товарных" земель", – рассказали эксперты.

Где покупать землю в дороже всего

В целом же, отметили они, стоимость земли в разных регионах Украины колеблется от средних 30,4 до 78,4 тыс. грн/гектар. Дороже всего – собственно, 78,4 тыс. грн – в Черкасской области. А кроме того, в:

Полтавской – 57,7 тыс. грн;

Львовской – 56,8 тыс. грн;

Тернопольской – 55,9 тыс. грн.

"По нашим оценкам, высокие цены в западных областях Украины, вероятно, связаны с наложенными ограничениями на рынке, приводящими к высоким транзакционным издержкам. Так, по словам участников рынка, цены на оформление сделки колеблются в диапазоне 12-15 тыс. грн за сделку", – отметили аналитики.

В то же время, подчеркнули они, учитывая, что в среднем размер "товарного" участка во Львовской области составляет 0,5 га, а в Ивано- Франковской – 0,4 га, "стоимость земельного участка может быть соразмерной с расходами на оформление сделки". Что может "просто снижать мотивацию к заключение схожих сделок".

"Следовательно, соглашения купли-продажи в этих областях заключаются с большими участками (в среднем 0,7 га в Ивано-Франковской области, и 1 га во Львовской, что практически вдвое больше размера унаследованных участков) и участками, которые имеют, вероятно, лучшие почвы. Что и влечет за собой высокие средние цены в этих регионах", – говорится в исследовании.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, стоит земля в Запорожской области – в среднем, 30,4 тыс. грн. А также:

Донецкой, Херсонской – 33,4 тыс. грн;

Сумоской – 34,4 тыс. грн;

Николаевской – 35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожала в Украине и аренда земли. Во II квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 3 550 грн за гектар. Что на 5,1% превышают цену соответствующего периода 2023 года, и на 5,4% больше в I квартале 2024-го (январь-март).

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