В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит говядина

В Украине ощутимо выросли цены на говядину. Вечером 22 июня крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ребра по 216,95 грн/кг, что более чем на 16 грн превышает среднюю цену мая.

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Как объяснили в Ukrainian Agribusiness Club причин же этого несколько. В частности:

Ограниченное предложение продукта.

Компенсация себестоимости – т.е., возврат производителям части средств, потраченных на выращивание крупного рогатого скота и производство говядины.

"За последний месяц на рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. Говядина дорожает на фоне ограниченного предложения и компенсации себестоимости", – говорится в материале.

В то же время, отмечают аналитики, в ближайшее время на рынке мяса не стоит ожидать изменений. Ведь сейчас есть все предпосылки для того, что ценовая ситуация будет стабильной.

Тем не менее, к концу лета стоимость мяса (в целом, не только говядины) может вырасти на 5-7%. Вероятный рост цен же, по их словам, станет результатом:

Подорожания кормов.

Уменьшения поголовья свиней и крупного рогатого скота.

Сколько стоит мясо в украинских супермаркетах

В целом же, по данным "Минфина", цены на говяжьи ребра отличаются в зависимости от сети супермаркетов. Так:

В Auchan они стоили 234,9 грн.

В Megamarket – 199 грн.

Подорожал и гуляш. Его стоимость увеличилась почти на 5 грн – до средних 346 грн/кг. Отдельные сети супермаркетов выставили ценына уровне 313,09-375 грн/кг. В частности:

Auchan – 349,9 грн/кг.

Metro – 313,09 грн/кг.

Megamarket – 375 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно выросли цены на курятину. Одной из причин же этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.

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