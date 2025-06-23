В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит говядина
В Украине ощутимо выросли цены на говядину. Вечером 22 июня крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ребра по 216,95 грн/кг, что более чем на 16 грн превышает среднюю цену мая.
Как объяснили в Ukrainian Agribusiness Club причин же этого несколько. В частности:
- Ограниченное предложение продукта.
- Компенсация себестоимости – т.е., возврат производителям части средств, потраченных на выращивание крупного рогатого скота и производство говядины.
"За последний месяц на рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. Говядина дорожает на фоне ограниченного предложения и компенсации себестоимости", – говорится в материале.
В то же время, отмечают аналитики, в ближайшее время на рынке мяса не стоит ожидать изменений. Ведь сейчас есть все предпосылки для того, что ценовая ситуация будет стабильной.
Тем не менее, к концу лета стоимость мяса (в целом, не только говядины) может вырасти на 5-7%. Вероятный рост цен же, по их словам, станет результатом:
- Подорожания кормов.
- Уменьшения поголовья свиней и крупного рогатого скота.
Сколько стоит мясо в украинских супермаркетах
В целом же, по данным "Минфина", цены на говяжьи ребра отличаются в зависимости от сети супермаркетов. Так:
- В Auchan они стоили 234,9 грн.
- В Megamarket – 199 грн.
Подорожал и гуляш. Его стоимость увеличилась почти на 5 грн – до средних 346 грн/кг. Отдельные сети супермаркетов выставили ценына уровне 313,09-375 грн/кг. В частности:
- Auchan – 349,9 грн/кг.
- Metro – 313,09 грн/кг.
- Megamarket – 375 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине существенно выросли цены на курятину. Одной из причин же этого в экспертных кругах называют подорожание кормов.
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