В Украине стремительно подорожают популярные продукты: какую стоимость ждать

Цены на основные крупы в Украине выросли на 5-7% с декабря 2024 по январь 2025 года, в том числе гречка подорожала на 5,4%, а пшено - на 0,2%. Прогнозируется, что в феврале 2025 года цены на крупы продолжат расти из-за сложной экономической ситуации в стране.

Видео дня

Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии СМИ. По ее словам, в феврале 2025 года цены на крупы могут увеличиться на 5-7%.

Причиной этого, в частности, является сложная ситуация в энергоснабжении, удорожании горючего и повышении налогов. В течение декабря 2024 года и января 2025 уже наблюдается существенное подорожание круп, что может указывать на продолжение этого тренда в феврале:

гречка : цена повысилась на 5,4% и достигла 35,19 гривны за килограмм;

: цена повысилась на 5,4% и достигла 35,19 гривны за килограмм; пшеничные крупы : подорожали на 5,0%, до 20,18 гривны за килограмм;

: подорожали на 5,0%, до 20,18 гривны за килограмм; ячные крупы : цена выросла на 4,7%, с 19,01 до 19,90 гривны за килограмм;

: цена выросла на 4,7%, с 19,01 до 19,90 гривны за килограмм; манная крупа : цена выросла на 4,6%, с 25,15 до 26,31 гривны за килограмм;

рис : подорожал на 0,8%, до 56,11 гривны за килограмм;

: подорожал на 0,8%, до 56,11 гривны за килограмм; пшено : подорожало на 0,2%, до 25,41 гривны за килограмм.

Ситуация с ростом цен на крупы, как и другие продукты, объясняется несколькими факторами. Во-первых, значительное удорожание энергоносителей в Украине делает производство круп более дорогим. Технологические процессы, связанные с обработкой и упаковкой круп, требуют значительных энергетических затрат.

Во-вторых, удорожание горючего и увеличение налогов также способствуют повышению стоимости доставки сырья и готовой продукции в магазины. Все эти факторы вместе приводят к тому, что потребители начинают испытывать значительное удорожание привычных продуктов.

Хотя цены на крупы занимают важную часть в продуктовой корзине украинцев, нельзя обойти и другие продукты, такие как хлеб, овощи и картофель. По прогнозам хлеб может подорожать на 3-5%, а цены на картофель также могут вырасти в ближайшие месяцы. Однако именно крупы, в частности гречка, рис и пшено, будут продолжать быть основными продуктами, цена которых будет повышаться больше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дорожают тепличные огурцы: в неделю цена увеличилась на 23%. Повышение цен в этом сегменте участники рынка увязывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне низкого предложения продукции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!