В Украине резко дорожает один из популярных овощей: цена за неделю взлетела на 23%

В Украине дорожают тепличные огурцы: за неделю цена увеличилась на 23%. Повышение цен в этом сегменте участники рынка увязывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне низкого предложения продукции.

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Об этом сообщает издание EastFruit. Тепличный огурец поступает в продажу по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 23% дороже, чем неделей ранее. Еще одним поводом для удорожания тепличных огурцов послужило достаточно ограниченное предложение данной продукции на рынке.

Так, на сегодняшний день основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не раньше середины текущего месяца. При этом несмотря на подорожание тепличных огурцов, на сегодняшний день продукция в Украине предлагается к продаже в среднем на 12% дешевле, чем в начале февраля прошлого года.

Стоимость в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от грн за кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – цены выросли за неделю со 113,89 до 139,89 грн за кг

Сильпо – цены выросли за неделю со 124 до 129 грн за кг

Varus – цены выросли за неделю со 119,90 до 129,9 грн/кг

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