В Украине стремительно изменили стоимость популярного овоща

В Украине дорожает лук. За последнюю неделю закупочные цены на репчатый лук выросли на 19%, достигнув средней стоимости от 14 до 22 гривен за килограмм. Соответственно, в скором времени украинцы могут увидеть рост цен на овощ и в супермаркетах.

Об удорожании сообщают аналитики EastFruit. По их данным, отпускные цены на данную продукцию продолжают расти, поскольку торговая активность в сегменте лука выросла, что позволило продавцам поднять цены.

Следует отметить, что на цену влияет качество лука, и владельцы качественных партий использовали возможность повысить цены, поскольку предложение на рынке уменьшается. Так, цены на репчатый лук в украинских хозяйствах выросли в среднем на 19%, и сегодня фермеры предлагают эту продукцию по 14-22 грн/кг, что выше, чем в начале прошлой недели.

Причиной роста цен эксперты называют повышенный спрос на лук, а также недостаточное предложение качественных продуктов. Несмотря на рост цен, стоимость лука остается ниже на 58% по сравнению с маем 2023 года. Однако участники рынка предполагают дальнейший рост цен и быстрые темпы удорожания, поскольку запасы лука в хранилищах уменьшаются.

Сколько стоит лук в супермаркетах

Согласно данным профильного портала "Минфин", в апреле средняя стоимость репчатого лука составила 15,62 грн/кг. В то время как супермаркеты выставляют овощ на продажу по значительно более высокой цене. В частности:

Сильпо – 24,60 грн/кг;

METRO – 29,88 грн/кг;

Фора – 23,90 грн/кг;

АТБ – 24,49 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ужгороде и Мукачево в Закарпатье в начале мая начали собирать урожай черешен. В 2024 году сезон черешен стартовал на три недели раньше обычных сроков. Ягоды на местных рынках пока продают в небольшом количестве по цене около 250 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!